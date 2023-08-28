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12:41 (мск), источник: Вокруг Света

«Чандраян-3»: температура грунта на темной стороне Луны превышает 50 градусов

Посадочный аппарат измерил температуру на поверхности спутника.

Температура поверхности Луны превышает 50, а на глубине 8 сантиметров составляет −10 °C. Такие данные прислал на Землю спускаемый модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-3», сообщает Hindustan Times.

Это первый в истории космической науки температурный профиль лунного грунта у Южного полюса, поскольку «Викрам» ранее стал первым аппаратом, который прилунился в этом регионе.

Луноход «Прагъян» начал свое 14-дневное путешествие по спутнику несколько дней назад. Ровер будет работать на поверхности две недели, потому что именно столько длится световой день на Луне. Как только наступит лунная ночь, «Викрам» и «Прагъян» разрядятся и остановятся.

Что ищет на Луне «Чандраян-3»

Индийский луноход снабжен двумя научными приборами — рентгеновским спектрометром и лазерным спектроскопом. Планируется, что с их помощью ровер будет собирать данные о минералах и химическом составе почвы возле места посадки модуля.

На спускаемом модуле также находятся приборы, предназначенные для сбора данных о составе почвы на поверхности и под поверхностью Луны. Одна из главных целей миссии «Чандраян-3» — отыскать на спутнике следы присутствия воды. Астрофизики предполагают, что на дне гигантских кратеров у южного полюса, постоянно находящихся в тени, может присутствовать лед.

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