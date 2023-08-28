«Чандраян-3»: температура грунта на темной стороне Луны превышает 50 градусов
Посадочный аппарат измерил температуру на поверхности спутника.
Посадочный аппарат измерил температуру на поверхности спутника.
Температура поверхности Луны превышает 50, а на глубине 8 сантиметров составляет −10 °C. Такие данные прислал на Землю спускаемый модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-3», сообщает Hindustan Times.
Это первый в истории космической науки температурный профиль лунного грунта у Южного полюса, поскольку «Викрам» ранее стал первым аппаратом, который прилунился в этом регионе.
Луноход «Прагъян» начал свое 14-дневное путешествие по спутнику несколько дней назад. Ровер будет работать на поверхности две недели, потому что именно столько длится световой день на Луне. Как только наступит лунная ночь, «Викрам» и «Прагъян» разрядятся и остановятся.
Индийский луноход снабжен двумя научными приборами — рентгеновским спектрометром и лазерным спектроскопом. Планируется, что с их помощью ровер будет собирать данные о минералах и химическом составе почвы возле места посадки модуля.
На спускаемом модуле также находятся приборы, предназначенные для сбора данных о составе почвы на поверхности и под поверхностью Луны. Одна из главных целей миссии «Чандраян-3» — отыскать на спутнике следы присутствия воды. Астрофизики предполагают, что на дне гигантских кратеров у южного полюса, постоянно находящихся в тени, может присутствовать лед.