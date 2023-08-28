В конце августа в небе взойдет «голубая» Луна
Следующая произойдет только в 2037 году.
Следующая произойдет только в 2037 году.
В ночь с 30 на 31 августа можно будет наблюдать за самым большим полнолунием года. Как пишет Science Alert, это будет самое яркое суперлуние 2023 года. Оно состоится в 04:35 по московскому времени.
В это время в небе взойдет «голубая» Луна. Так называют второе полнолуние в одном календарном месяце. Первое уже состоялось в ночь на 1 августа — тогда жители планеты наблюдали «осетровую» Луну.
Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны и Земли). Такое случается из-за эллиптической орбиты, по которой спутник вращается вокруг нашей планеты.
В это время Луна выглядит примерно на 7% больше, чем обычное полнолуние, хотя некоторые люди могут и вовсе не заметить разницы. По словам бывшего астрофизика NASA Фреда Эспенака, эта суперлуна будет находиться на расстоянии около 222 043 миль (около 357 км), что сделает ее самой яркой в этом году.
Суперлуния сами по себе не редкость: обычно их бывает три-четыре в год. А вот «голубые» Луны встречаются реже — каждые 10−20 лет. По данным NASA, следующее «голубое суперлуние» ожидается в 2037 году.
Недавно ученые связали суперлуние с землетрясениями и извержениями вулканов на Земле. Результаты исследования помогут в будущем разработать методы предсказания катаклизмов.
Олеся Маевская