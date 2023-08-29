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15:54 (мск), источник: Life.ru

Астролог назвала лучшие дни для сбора урожая

Собирать урожай лучше в определённые дни, учитывая фазы Луны, заявила астролог Ирина Данилюк. По её словам, для корнеплодов — моркови, свёклы, картофеля — подойдёт убывающая Луна: так урожай будет лучше храниться.

Источник: РИА "Новости"

Астролог посоветовала при сборе урожая избегать дней, когда спутник Земли находится в водных знаках: Рыбы, Рак и Скорпион. По её мнению, в этом сезоне подходящие периоды с 1 по 7 сентября, с 10 по 14, а также 30-е число.

«Плоды, которые растут над землёй, лучше всего собирать на растущей Луне, когда они наливаются соком. В этом году самые удачные периоды — с 15-го по 17-е число, 20−26, а также 29 сентября», — отметила Данилюк в беседе с «Москвой 24».

Если ягоды, фрукты и грибы надо сушить, то собирать их лучше, когда Луна убывает и находится в Овне, Льве и Стрельце. Лучшими датами для этого являются 1, 2 и 10—12 сентября. Заниматься озимыми тоже нужно с учётом фаз. Надземный урожай следует высаживать на растущей Луне в Тельце, Раке, Скорпионе и Рыбах, то есть 18, 19, 27 и 28 сентября. В то же время культуры, которые должны давать развитую подземную часть, лучше высаживать на убывающей — 3, 4, 8 и 9-го числа.

Мариновать капусту лучше на убывающей Луне, то есть с 1 по 4 сентября. По словам астролога, иначе блюдо не будет долго храниться и закиснет.

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