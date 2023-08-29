Жара в Персидском заливе может превратить шторм в ураган
Все из-за тепла, которое скапливается в толще воды.
Все из-за тепла, которое скапливается в толще воды.
Синоптики внимательно наблюдают за тропическим штормом «Идалия», который надвигается на юго-восток США и принадлежащий Мексике полуостров Юкатан. По примерным оценкам, он быстро усилится и обрушится на берег Флориды Панхандл в виде сильного урагана 30 августа.
Исследователь ураганов Хайян Цзян из Международного университета Флориды в интервью для The Conversation объяснил, как штормы переходят в ураганы. И почему сложно прогнозировать отдельные погодные явления.
Один из ключевых факторов, на который обращают внимание синоптики, — высокая температура поверхности моря в Мексиканском заливе. В конце августа в граничащим с ним Персидском заливе обычно тепло, и именно в это время года зачастую там проходят ураганы. Однако этим летом температура поверхности моря превысила любые допустимые лимиты.
У Кубы этот показатель был близок к 30 градусам по Цельсию, когда «Идалия» прошла мимо острова. По мере продвижения шторма на север температура поверхности моря станет еще выше. К утру среды прогнозируется, что шторм пройдет над водой, температура которой составит 31° C.
Тепло находится не только на поверхности: оно распространяется глубоко в верхний слой океана или термоклин, глубина которого составляет примерно от 50 до 150 метров. Это накопленное тепло — «топливо» для грядущего шторма. По мере повышения температуры океана количество водяного пара увеличивается.
Из-за большего количества тепла, влаги и пара в атмосфере облака нагреваются, и шторм может двигаться быстрее. Это также может привести к более свирепым дождям. Однако есть несколько факторов, которые могут ослабить ураганы.
Во-первых, встреча с холодной водой. Без теплого жидкого «топлива» ураган будет стихать. Однако сейчас вся вода в заливах достаточно теплая. Во-вторых, роль играет сдвиг ветра — это разница в скорости и направлении ветра на разной высоте во время шторма. Сильный сдвиг может разорвать тропический шторм.
В долгосрочной перспективе исследования показывают, что интенсивность ураганов в Атлантике имеет тенденцию к увеличению по мере потепления климата. Данные, полученные Цзяном, показывают, что за последние 20 лет количество осадков, вызванных тропическими циклонами, увеличилось в среднем на 1,3% в год во всех бассейнах мира и еще больше в Атлантике — около 1,6% в год.
Увеличение интенсивности осадков ученые связали с повышением температуры поверхности моря и водяного пара. Другие исследования подтвердили эту теорию. Каждый океанский бассейн сильно отличается, но даже если скорость ветра не увеличивается в каждом из них, ущерб может быть глобальным из-за интенсивных ливней.
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Олеся Маевская