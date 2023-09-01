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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам назвали способ бороться с сорняками осенью

Чтобы на пустых грядках не появились сорняки, перед наступлением осени нужно посеять сидераты. Способ избавиться от сорных растений на участке дачникам назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает «БелНовости».

Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, сначала необходимо удалить имеющиеся сорняки. Их нужно собрать и сжечь или выбросить подальше от участка. Также перед наступлением холодов нужно обработать почву, перекопав грунт.

На освободившейся грядке с обработанным почвенным покровом стоит посеять сидераты — растения, благодаря которым в грунт поступают важные микроэлементы. Они помогают предотвратить появление сорняков. При этом следует выбрать сидераты, которые растут и при низких температурах. Лучшими вариантами Коврижных считает горчицу, рапс, овес и рожь.

Ранее дачникам рассказали о самых опасных сорняках на участке. К агрессивным сорным растениям относится ядовитый плющ — эксперты советуют избавляться от таких вредителей как можно скорее, чтобы избежать их распространения.

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