Дачникам назвали способ бороться с сорняками осенью

По словам эксперта, сначала необходимо удалить имеющиеся сорняки. Их нужно собрать и сжечь или выбросить подальше от участка. Также перед наступлением холодов нужно обработать почву, перекопав грунт.
На освободившейся грядке с обработанным почвенным покровом стоит посеять сидераты — растения, благодаря которым в грунт поступают важные микроэлементы. Они помогают предотвратить появление сорняков. При этом следует выбрать сидераты, которые растут и при низких температурах. Лучшими вариантами Коврижных считает горчицу, рапс, овес и рожь.
Ранее дачникам рассказали о самых опасных сорняках на участке. К агрессивным сорным растениям относится ядовитый плющ — эксперты советуют избавляться от таких вредителей как можно скорее, чтобы избежать их распространения.