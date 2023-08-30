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10:51 (мск), источник: Piter.tv

Падение яркого метеора попало на видео в Иркутской области

Небесное тело сгорело в атмосфере.

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Яркий метеор в воздушном пространстве над российским городом Ангарском случайно засняли на камеру домофона. Инцидент зафиксирован в ночь на 29 августа. Очевидцы разместили в социальных сетях ролик, на котором заметен след от небесного тела. Эксперты из местной астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева пояснили, что в атмосфере космическое тело сгорело. Местные жители добавили, что видели метеор видели также на Байкале, в районе Энхалука.

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