Названы сильнейшие наводнения за всю историю Санкт-Петербурга

Сегодня, 320 лет спустя, мы вспоминаем самые сильные наводнения Санкт-Петербурга и знакомим с неожиданной историей города на Неве.
Вы не ослышались, одно из самых суровых наводнений случилось еще за 12 лет до закладки города. Это первый известный и задокументированный случай. Тогда вода в Неве поднялась на 3 метра 29 сантиметров. Стоит учитывать, что в XX веке для того, чтобы река вышла из берегов, ее уровень должен был повыситься более чем на 50 см. В XIX веке этот уровень составлял около метра, а в начале XVIII столетия достаточно было 40 см подъема воды, чтобы вся территория исторического Петербурга превратилась в болото.
В конце августа 1703 года на город обрушилось страшное по тем временам наводнение, которое переплюнуло предыдущий «рекорд». Воды Невы поднялись на 2 метра над уровнем ординара — затопило практически весь город. Самым шокирующим фактом было то, что это произошло летом. Многие старожилы восприняли это как дурной знак о гибели нового города от воды.
В этот день случилось первое в городской истории катастрофическое наводнение. Вода поднялась на 321 см. По подсчетам самой Екатерины Великой, погибли тысячи людей, и виновны в этом бедствии были городские власти. Огромный урон был нанесен дворцам, жилым домам, садам и рощам Петербурга. На Петергофской дороге две тысячи мачтовых деревьев вырвало с корнем. В Летнем саду повредило и поломало множество лип. После наводнения 1777 года Екатерина II подписала Указ об учреждении специальных знаков и сигналов, по которым петербуржцы могли заблаговременно узнать о надвигающейся стихии. Интересно, что набережными Петербург обязан именно этому наводнению. Впредь чтобы избежать разлива береговой линии на городских реках и каналах были завершены работы по защите их гранитом.
В этот год произошло самое значительное и разрушительное наводнение за всю историю Санкт-Петербурга. Тогда вода в реке Неве и ее рукавах поднялась на 4,14—4,21 метра выше ординара. О том, какого уровня достигла вода, свидетельствуют многочисленные памятные таблички на фасадах петербургских домов. Стихийное бедствие стало причиной больших разрушений в городе и унесло жизни многих петербуржцев; были повреждены мосты и набережные, многие частные и общественные здания, промышленные предприятия, в некоторых районах были полностью уничтожены деревянные строения. По разным данным, погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч горожан.
В сентябре 1924 года в Ленинграде произошло наводнение, ставшее вторым из наиболее разрушительных в истории города. Воды Невы поднялись на 369 сантиметров выше ординара. Были залиты набережные и улицы в центральной части города, снесены мосты; большой ущерб был нанесен историческим паркам и садам. Были затоплены подвальные и первые этажи зданий. По улицам можно было передвигаться на лодках. Газеты писали, что Зимний дворец и Адмиралтейство стояли посреди грандиозного озера. В Летнем саду погибло 550 вековых деревьев, некоторые из них при падении сбили с пьедесталов и повредили стоявшие на аллеях статуи. Наводнение размыло западный берег Елагина острова и уничтожило сквер на Стрелке Васильевского острова.
15 октября 1955 года гидрологический пост «Горный институт» зарегистрировал уровень воды 293 см выше ординара. Удивительно, но именно это, к слову, четвертое по силе Петербургское наводнение, было спрогнозирован синоптиками. За семь часов до его начала Гидрометеослужба Северо-Запада произвела расчеты и определила высоту подъема воды с точностью до 30 см. Наводнение не оставило серьезных последствий, но дало толчок к рассмотрению проектов защиты города от стихии. Однако решение о начале строительства Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений было принято лишь в 1979 году.
В сентябре 1975-го произошло пятое по высоте подъема наводнение за всю историю города. Вода в Неве поднялась на два метра и 80 см выше ординара. Этого было достаточно, чтобы затопить Васильевский остров и Петроградскую сторону, а также кое-где и исторический центр города. Были подтоплены подвальные помещения зданий, промышленные предприятия, аварийная ситуация возникла на станции метро «Горьковская», нарушилось городское наземное движение транспорта, отключилась электроэнергия. Нанесенный ущерб оценивался примерно в несколько миллионов рублей.