Что на самом деле означает «вероятность дождя 30%»
Дело не только в том, будет ли он идти.
Дело не только в том, будет ли он идти.
Когда ведущие прогноза погоды говорят: «Вероятность дождя составляет 30%», большинство из нас думает, что речь идет о возможности выпадения осадков. Однако в Северной Америке смысл этой фразы совершенно иной — и многие пользователи интернета в шоке от этого факта.
В США и Канаде «вероятность дождя» относится к результатам вычислений, которые учитывают как вероятность дождя, так и его масштабность. Этот показатель («probability of precipitation» / «PoP» — «вероятность осадков») ведущие прогноза погоды приводят в процентах, но его значение обычно истолковывается неверно.
Как пишет Daily Mail, в Сети завирусилось видео в котором женщина шокирована двойственным определением этого термина, но и ей не удалось правильно растолковать определение своим подписчикам.
Когда метеорологи в Северной Америке указывают «вероятность дождя» в процентах, они на самом деле указывают так называемую «вероятность осадков». PoP рассчитывается путем умножения двух цифр друг на друга, выраженных как «C» (что означает, насколько «уверен» метеоролог в том, что пойдет дождь) и «A» («объем» территории, на которой будет идти дождь).
A и C выражаются в процентах, но в десятичных точках (например, 0,2 для 20%, 0,5 для 50% и 1 для 100%). Если представить, что метеоролог разрабатывает PoP для очередного выпуска новостей, он может быть на 100% уверен, что на 30% данной территории (A) выпадет дождь.
Чтобы представить это зрителям в виде единой, удобоваримой цифры, они должны были рассчитать PoP, преобразовав свои проценты в десятичные точки (то есть 1,0 для C и 0,3 для A), прежде чем их перемножить. Это дало бы им вероятность осадков 0,3, или 30%, поэтому именно это услышали бы зрители.
Но дело в том, что PoP в 30% также может иметь разные значения уверенности (С) и площади (A). Например, метеоролог может быть на 50% уверен, что на 60% территории выпадет дождь, что будет равно 0,5×0,6, что также дает PoP 0,3 или 30%.
Другими словами, метеоролог мог бы сказать, что вероятность дождя составляет 30%, но это не обязательно скажет нам, насколько специалист уверен в том, что будет дождь (С), или на какой части данной территории будет идти дождь (A). Смысл североамериканского определения состоит в том, чтобы дать единую цифру, которая учитывает два фактора: вероятность осадков и масштаб их распространения.
Недавно аналитики Бюро метеорологии Австралии предсказали ряду стран жаркую осень. Это связано с усилением влияния природного феномена Эль-Ниньо, нагревающего поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана.
Олеся Маевская