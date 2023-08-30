Разрушительные ливни в Приморье нанесли урон нацпарку и заповеднику
Снесены здания, смыты мосты, повреждены места обитания зверей и птиц.
Снесены здания, смыты мосты, повреждены места обитания зверей и птиц.
Дирекция заповедников «Земля леопарда» показала на видео последствия сильнейших ливней, пронесшихся по одноименному национальному парку и заповеднику «Кедровая падь». Как пишут представители организации, наибольший урон понесла территория экотропы «Кравцовские водопады».
Наводнение вызвало сход ландшафта и сель, стремительный поток которого завалил местность. Проход к экотропе оказался частично заблокирован сошедшим с возвышенностей грунтом, а неконтролируемые потоки воды и грязи полностью снесли входные ворота и ограждения, повалили забор, уничтожили лавочки и другие объекты.
Кроме того, одно из зданий снесло течением, и оно врезалось в стену соседнего сооружения. Потоки вышедших из берегов ручьев смыли шесть мостовых сооружений на территории оленепарка «Гамовского» участка нацпарка и затопили информационный центр «Земли леопарда» в селе Андеевка.
«Вышла из берегов и превысила исторический максимум уровня воды основная река старейшего заповедника Дальнего Востока — “Кедровая падь”. Уничтожен подвесной мост через реку Кедровая», — сообщили в дирекции заповедников.
Мощные ливни негативно сказались и на обитателях национального парка и заповедника. Диким животным пришлось покинуть опасные участки долин рек и низин, спасаясь от воды на крутых склонах холмов. Повреждения получили гнезда некоторых птиц и рептилий, норы мелких хищников. В настоящее время сотрудники дирекции заповедников заняты устранением последствий стихии.
Недавно исследователи рассказали, что буревестники прячутся в «глазу бури», чтобы спастись от урагана. Птицы летят в самый центр шторма, спасаясь от ветров тех направлений, которые могли бы вынести их на берег.
Олеся Маевская