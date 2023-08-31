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03:52 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали до +28 градусов в Москве 31 августа

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в четверг, 31 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +25° 59% 751 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, ночью температура может понизиться до +11 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3−10 м/c.

Атмосферное давление составит 748−749 мм ртутного столба.

Ранее, 29 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что прошедшая ночь в Москве на 29 августа стала самой холодной за два последних месяца, минимальная температура воздуха составила +1,1 градуса.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что москвичи могут ждать хорошую погоду всю эту неделю начиная со среды и до конца лета. Температура воздуха составит около +24…+26 градусов. Он также сообщил, что, вероятнее всего, осадков не будет.

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