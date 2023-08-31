Синоптики спрогнозировали до +28 градусов в Москве 31 августа

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.
В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, ночью температура может понизиться до +11 градусов.
Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3−10 м/c.
Атмосферное давление составит 748−749 мм ртутного столба.
Ранее, 29 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что прошедшая ночь в Москве на 29 августа стала самой холодной за два последних месяца, минимальная температура воздуха составила +1,1 градуса.
Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что москвичи могут ждать хорошую погоду всю эту неделю начиная со среды и до конца лета. Температура воздуха составит около +24…+26 градусов. Он также сообщил, что, вероятнее всего, осадков не будет.