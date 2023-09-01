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11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Более чем у половины россиян есть дача

Сейчас дача есть у 63% опрошенных россиян, а еще 14% периодически арендуют загородные дома. Это показал совместный опрос каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2: Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Источник: РИА "Новости"

При этом треть (30%) опрошенных уверены, что нет никакого смысла в покупке даче, если в семье хотя бы у одного нет водительских прав. Одним из главных факторов, который останавливает респондентов от покупки дачи, оказались сложности с тем, как до нее добираться, — об этом сообщили 25% опрошенных пользователей. Среди других «стоп-моментов» опрошенные называли отсутствие желания заниматься вопросами покупки земли и строительством дома (16%) и финансовые сложности (15%). Каждый десятый отметил, что у него просто нет времени, чтобы заниматься дачей.

Большинство респондентов выбирают дачи неподалеку — у 43% опрошенных дачные участки находятся в пределах 50 км от города, у 28% — в пределах от 50 до 100 км. 17% имеют дачу в пределах своего города. Самым удобным способом добираться до дачи, по мнению респондентов, является автомобиль — об этом сообщили 30% опрошенных. 41% обычно добираются на дачу на личном автомобиле, еще 13% — на каршеринге.

38% опрошенных тратят на дорогу менее часа, а еще столько же — от часа до двух. 34% также иногда попадают в пробки во время поездок на дачу, а 15% — при каждой поездке. Еще 16% приходится закладывать на дорогу до дачи до трех часов, а 5% и вовсе больше трех часов.

Почти треть респондентов считают, что любой день подходит для поездки за город. Однако пятница и суббота остаются наиболее предпочтительными днями, набирая 20% и 19% соответственно. А вот те, кто пытается избежать пробок, считают самыми удачными днями для поездок на дачу вторник и четверг (13%).

Наименее популярным днем для дачи оказалось воскресенье — в этот день в сторону загородных владений выдвигаются лишь 10%.

Больше четверти респондентов убеждены, что иметь дачу сейчас важно для взрослого и состоявшегося человека. И почти каждый десятый уверен, что дача — это не только модно, но и статусно. Еще 26% рассматривают дачу как развлечение, которое не каждому подходит, а 23% считают, что дача нужна любой семье, где есть дети.

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