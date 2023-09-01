Более чем у половины россиян есть дача

При этом треть (30%) опрошенных уверены, что нет никакого смысла в покупке даче, если в семье хотя бы у одного нет водительских прав. Одним из главных факторов, который останавливает респондентов от покупки дачи, оказались сложности с тем, как до нее добираться, — об этом сообщили 25% опрошенных пользователей. Среди других «стоп-моментов» опрошенные называли отсутствие желания заниматься вопросами покупки земли и строительством дома (16%) и финансовые сложности (15%). Каждый десятый отметил, что у него просто нет времени, чтобы заниматься дачей.
Большинство респондентов выбирают дачи неподалеку — у 43% опрошенных дачные участки находятся в пределах 50 км от города, у 28% — в пределах от 50 до 100 км. 17% имеют дачу в пределах своего города. Самым удобным способом добираться до дачи, по мнению респондентов, является автомобиль — об этом сообщили 30% опрошенных. 41% обычно добираются на дачу на личном автомобиле, еще 13% — на каршеринге.
38% опрошенных тратят на дорогу менее часа, а еще столько же — от часа до двух. 34% также иногда попадают в пробки во время поездок на дачу, а 15% — при каждой поездке. Еще 16% приходится закладывать на дорогу до дачи до трех часов, а 5% и вовсе больше трех часов.
Почти треть респондентов считают, что любой день подходит для поездки за город. Однако пятница и суббота остаются наиболее предпочтительными днями, набирая 20% и 19% соответственно. А вот те, кто пытается избежать пробок, считают самыми удачными днями для поездок на дачу вторник и четверг (13%).
Наименее популярным днем для дачи оказалось воскресенье — в этот день в сторону загородных владений выдвигаются лишь 10%.
Больше четверти респондентов убеждены, что иметь дачу сейчас важно для взрослого и состоявшегося человека. И почти каждый десятый уверен, что дача — это не только модно, но и статусно. Еще 26% рассматривают дачу как развлечение, которое не каждому подходит, а 23% считают, что дача нужна любой семье, где есть дети.