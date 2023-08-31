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12:52 (мск), источник: Известия

«Известия» показали кадры наводнения в Уссурийске

Последствия наводнения в Уссурийске Приморского края засняли с квадрокоптера.

Во время загрузки произошла ошибка.

С высоты можно увидеть разрушительные последствия затопления — деревья, дома и опоры линий электропередачи ушли под воду, а дороги оказались размыты.

В Уссурийском городском округе началась эвакуация жителей села Пуциловка, отмечает администрация муниципалитета в своем Telegram-канале. Людей отправляют в безопасные места, находящиеся на возвышенности.

«После наводнения, вызванного прохождением тайфуна “Ханум” 12—13 августа, на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост», — говорится в сообщении администрации.

31 августа поступила информация, что паводковый водосброс не справляется со своей функцией, поэтому может произойти подмыв грунта.

С 25 августа в Приморском крае действует режим ЧС федерального характера. Обильные осадки, которые обрушились на регион, нанесли ущерб более 5 тыс. домовладений. С 29 августа там начались сильные ливни. На следующий день в результате паводка 29 сел региона оказались отрезаны от дорожного сообщения.

31 августа силы Тихоокеанского флота (ТОФ) выдвинулись спасать пострадавших от последствий паводков людей, застрявших в поселке Андреевка из-за размытия автомобильных дорог. Ожидается, что за один переход из порта Зарубино во Владивосток сформированный отряд сможет перевезти около 40 единиц транспорта и порядка 700 человек.

Кроме того, с учетом надвигающегося 5 сентября на Приморский край тайфуна в регионе перенесут на несколько дней начало учебного года.

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