Последствия разрушительного урагана «Идалия» во Флориде попали на видео
Более 250 тысяч человек остались без света.
Более 250 тысяч человек остались без света.
Ураган «Идалия» ударил сразу по трем штатам. Разрушительную силу стихии ощутили Флорида, Джорджия и Южная Каролина, сообщает CNN. Отменены сотни рейсов. Местные медиа пишут об одном погибшем, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Самый сильный удар пришелся на Флориду. В северной части штата без электричества остались более 250 тыс. человек. В районе Биг-Бенд скорость ветра превышала 201 км/ч. Он сорвал крыши с десятков домов и других строений. На фото и видео, сделанных в пострадавших районах, видно, как вода подступает к шоссе и жилым кварталам. Власти города Кристал-Ривер с населением около 3500 человек заявили, что целые районы были «уничтожены» ураганом.
После Флориды «Идалия» обрушилась на Джорджию и двинулась на Южную Каролину. По данным Национальной метеорологической службы, когда ураган прошел через этот штат, уровень воды в гавани Чарльстона поднялся почти на 3 м. Часть дорог была закрыта из-за наводнения, а доступ в некоторые районы ограничен. Затем скорость ветра снизилась примерно до 120 км/ч, в результате чего «Идалии» понизили категорию мощности с четвертой до первой.
По оценкам Reuters, ураган «Идалия» может обойтись США в $9,36 млрд. Агентство отметило, что сумма является приблизительной. Связано это с тем, что масштабы бедствия, а также нанесенный ущерб пока неизвестны.
Ранее в Приморье из-за мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Дожди принес циклон, который с Корейского полуострова вышел на акваторию Японского. За несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра. После ливней произошло аварийное отключение света. Без электроснабжения остались около 70 тыс. человек.