Варенье, аджика, маринад. Что приготовить из зеленых помидоров
Делимся рецептами заготовок и горячих блюд из зеленых помидоров.
Делимся рецептами заготовок и горячих блюд из зеленых помидоров.
Осень неумолимо приближается, начинает холодать, ночные температуры понижаются, и выпадают обильные росы. На помидоры нападает фитофтороз, неприятное заболевание, которое не даст вызреть оставшимся на ветках томатам. К сожалению, ему подвержены даже те растения, что находятся в теплицах. Кроме того, из-за понижения температуры томаты зреют крайне медленно.
Становится понятно, что недозревшие помидоры, зеленые или бурые, придется снимать с веток. Те что начали белеть, смогут дозреть в теплой комнате, но если помидоры зеленые, то придется с ними что-то делать так как есть, спелости можно и не дождаться.
Зеленые помидоры содержат неприятное соединение — соланин. Это токсин, который в больших количествах может вызывать отравления. Но есть и хорошие новости: он распадается в процессе термообработки. Поэтому зеленые помидоры можно жарить, мариновать, солить, если вы используете горячий рассол. Из зеленых помидоров можно приготовить немало интересных блюд, как сиюминутных, так и тех, что сохранятся до зимы. Приступим!
Аджика из зеленых помидоров.
1 кг зеленых помидоров.
300 г моркови.
200 г яблок.
400 г сладкого перца.
2 небольших стручка острого перца.
1 головка чеснока.
½ стакана растительного масла.
½ стакана уксуса 9%
1 ст. л. соли.
1 ч. л. сахара.
Шаг 1. Помидоры помыть, нарезать крупно.
Шаг 2. Яблоки разрезать на четвертинки, удалить семенные коробки.
Шаг 3. Перец помыть, разрезать, удалить семена.
Шаг 4. Очистить чеснок, морковь.
Шаг 5. Помидоры, перец с яблоками пропустить через мясорубку. Измельчить также острый перец.
Шаг 6. Морковь натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс, все смешать.
Шаг 7. Всю измельченную массу переложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном, добавить растительное масло и варить-тушить полчаса.
Шаг 8. В конце приготовления добавить соль и сахар по вкусу. Снять с огня и добавить уксус.
Шаг 9. Разложить массу по чистым банкам, закрыть прокипяченными крышками. Перевернуть и остудить.
Маринованные зеленые помидоры с хреном.
1 кг зеленых помидоров.
2 ст. л. соли.
2 ст. л. сахара.
100 мл уксуса 9%
2 ст. л. тертого корня хрена.
1 ч. л. красного перца горошком.
1 головка чеснока.
Листья хрена.
Шаг 1. Зеленые помидоры промыть, разрезать на четвертинки.
Шаг 2. Нарезать хрен и чеснок тонкими пластинками, предварительно очистив.
Шаг 3. Нарезать листья хрена.
Шаг 4. В чистую простерилизованную банку уложить помидоры, прослаивая их дольками чеснока и хрена, а также листьями хрена. Добавить красный перец.
Шаг 5. Залить водой под самое горлышко.
Шаг 6. Воду слить, вскипятить, растворить в ней сахар и соль.
Шаг 7. Довести маринад до кипения, добавить уксус, выключить.
Шаг 8. Залить банку маринадом.
Шаг 9. Закатать прокипяченной крышкой, перевернуть, остудить, убрать на длительное хранение.
Жареные зеленые помидоры.
3−4 зеленых помидора.
1 яйцо.
Несколько несладких крекеров.
Соль и перец.
Растительное масло для жарки.
Шаг 1. Растолочь крекеры в крошку. Добавить соль и перец, если нужно.
Шаг 2. Яйцо взбить в отдельной миске.
Шаг 3. Помидоры помыть и нарезать дольками или кружками.
Шаг 4. Кусочки помидоров обмакнуть в яйцо, обвалять в крекерной крошке.
Шаг 5. Выложить на сковороду, разогретую с растительным маслом, обжарить с двух сторон по 3−4 минуты.
Салат из зеленых помидоров и перца на зиму.
1 кг зеленых помидоров.
500 г сладкого перца (можно использовать разные цвета).
500 г огурцов.
2 луковицы.
4 ст. л. сахара.
4 ст. л. соли.
½ стакана яблочного уксуса.
Черный перец горошком.
Сухие пряные травы (базилик, петрушка, укроп).
Растительное масло.
Шаг 1. Помидоры, перец и огурцы хорошо вымыть и нарезать кубиками.
Шаг 2. Лук очистить, нарезать полукольцами.
Шаг 3. Обжарить лук на растительном масле. Потом добавить к нему помидоры и перец.
Шаг 4. Все вместе обжаривать 10−15 минут.
Шаг 5. Посолить, поперчить, добавить травы, выключить и оставить на пару часов, чтобы овощи дали больше сока.
Шаг 6. Еще раз нагреть овощи, выключить, добавить уксус.
Шаг 7. Разложить по чистым, простерилизованным банкам, прикрыть крышками.
Шаг 8. Стерилизовать салат в банках в течение 10 минут.
Шаг 9. Закатать салат крышками, перевернуть, остудить, убрать на зимнее хранение.
Варенье из зеленых помидоров.
1 кг зеленых помидоров.
1 кг сахара.
1 стакан воды.
Лимонная кислота — пара щепоток.
Шаг 1. Помидоры помыть, нарезать дольками.
Шаг 2. Помидоры бланшировать в течение трех минут в кипящей воде. Откинуть на дуршлаг, дать стечь.
Шаг 3. Сварить сироп из воды и сахара.
Шаг 4. Залить помидоры сиропом. Оставить на 2 часа.
Шаг 5. Варенье поставить на небольшой огонь, довести до кипения, варить 30 минут. Выключить, дать остыть.
Шаг 6. Повторить варку варенья еще 3 раза.
Шаг 7. В конце варки добавить лимонную кислоту.
Шаг 8. Разложить варенье по небольшим чистым банкам, закрыть прокипяченными крышками, перевернуть, дать остыть, убрать на зимнее хранение.