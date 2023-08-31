«Голубую Луну» показали на фото
Это очень редкое явление.
Это очень редкое явление.
В ночь на 31 августа жители планеты могли наблюдать «Голубую Луну». Это второе суперлуние в этом августе, самое большое и яркое в 2023 году.
«Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Оно связано с англоязычным выражением «Once in a Blue Moon» — «Однажды под голубой Луной», что значит очень редкое событие.
Первое суперлуние августа пришлось на 1 число. Следующая такая «Голубая Луна» появится только в 2037 году.
Суперлуние — совпадение полнолуния и близкого расстояния спутника от Земли. В этом году нас ждет еще одно подобное событие, которое состоится в конце сентября.
Недавно ученые связали суперлуние с катаклизмами на Земле.
Олеся Маевская