Изучена «капсула времени», заставшая зарождение Солнечной системы
Она «рассказала», что происходило с Солнечной туманностью в момент формирования звезды.
Она «рассказала», что происходило с Солнечной туманностью в момент формирования звезды.
Erg Chech 002 — древний андезитовый метеорит, обнаруженный в районе Эрг-Чех в пустыне Сахара в Алжире в 2020 году. Считается, что это фрагмент хондритической протопланеты, возраст которой превышает 4,5 миллиарда лет, поэтому он является самой старой известной вулканической породой на Земле. Более того, метеорит старее самой планеты.
На данный момент он находится в Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн и используется в качестве «капсулы времени», которая застала само зарождение Солнечной системы. Изучая метеорит, ученые пришли к выводу, что Erg Chech 002 содержит изотоп, появившийся из радиоактивного материала, возникающего из пыли недавно взорвавшихся звезд. При этом она проникла в нашу Солнечную систему ближе к концу ее формирования.
Солнце, как и все звезды, родилось из газа и пыли. Солнечная туманность представляла собой облако, плывущее в космосе, с плотной областью, которая коллапсировала под действием силы тяжести. Так образовалась молодая звезда, собравшая по мере ее вращения и роста в себя весь окружающий ее «материал». Как только Солнце поглотило всю свою массу, оставшееся облако пыли стало «строительным материалом» для других планет.
В конце концов, Земля, а также все другие планеты Солнечной системы, сформировались и начали развиваться. Метеориты и астероиды — напротив, считаются нетронутыми образцами относительно момента своего создания, потому исследователи используют их для изучения: когда они образовались, каков состав материала, из которого они получились.
Erg Chech 002 из-за своего состава сначала показался ученым частью нашей планеты, сохранившейся на ранней стадии формирования. Одним из элементов, которые он содержит, является стабильный изотоп магния (Магний-26) — это продукт распада особого радиоактивного изотопа алюминия (Алюминий-26), который образуется во время сильного взрыва сверхновых массивных звезд. Он имеет относительно короткий период полураспада — 717 тысяч лет.
Однако продукты этого процесса можно использовать для расчета возраста объектов, в которых они обнаружены. Группа ученых под руководством космохимика Евгения Крестьянинова из Австралийского национального университета в Австралии использовала эти «изотопные часы», чтобы сделать вывод о распределении алюминия-26 в Солнечной туманности. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Специалисты рассчитали возраст метеорита, исходя из соотношений продуктов его радиоактивного распада, — анализ показал, что ему 4,566 миллиарда лет. Затем команда провела сравнение с другими хорошо сохранившимися древними метеоритами аналогичного каменистого состава. Они обнаружили, что в Erg Chech 002 содержится значительно больше алюминия-26, чем в других метеоритах, что означает, что алюминий-26 был неравномерно распределен по туманности нашего Солнца.
Предположительно, звездный материал довольно поздно попал в Солнечную туманность, принося с собой свежеиспеченные радиоактивные изотопы, в том числе алюминий-26, поглощенный зарождающейся планетой, с которой прибыл Erg Chech 002. Предыдущие исследования показали, что молодая Солнечная система была затоплена радиоактивными материалами в результате взрывов сверхновых во время зарождения Солнца. Работа Крестьянинова и его коллег представляет собой еще одну часть разгадки этой тайны этого процесса.
Недавно ученые обнаружили неизвестный класс богатых водой астероидов. Подобные небесные тела выступали в качестве «строительных материалов» для планет нашей Солнечной системы.
Олеся Маевская