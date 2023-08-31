Из-за потепления экстремальные лесные пожары участились на 25%
И это — не предел.
И это — не предел.
Изменение климата резко повысило риск быстро распространяющихся лесных пожаров, говорится в исследовании ученых из Калифорнии, в котором предлагаются уроки по предотвращению недавних стихийных бедствий в Канаде, Греции и на Гавайях. Специалисты из некоммерческого исследовательского центра Breakthrough Institute обнаружили, что антропогенное потепление увеличило частоту «экстремальных» лесных пожаров в среднем на 25% по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Свои выводы они опубликовали в журнале Nature. Изучая серию пожаров с 2003 по 2020 годы, авторы использовали машинное обучение, чтобы проанализировать связь между более высокими средними температурами, более засушливыми условиями и наиболее быстро распространяющимися пожарами — теми, которые сжигают более 4 тысяч гектаров леса в день.
В некоторых частично засушливых условиях глобальное потепление вывело территорию за пределы ключевых пороговых значений, что сделало экстремальные пожары более вероятными. В очень засушливых условиях воздействие было меньшим. Исследователи подсчитали, что риск может увеличиться в среднем на 59% к концу столетия при сценарии низких выбросов парниковых газов, при котором глобальное потепление ограничивается 1,8°C выше доиндустриального уровня, и до 172% при необузданном высоком уровне. На данный момент поверхность Земли уже прогрелась на 1,2°C.
Используя данные зарегистрированных пожаров, ученые измерили вероятность того, что текущий уровень перейдет в «экстремальный». Затем они использовали компьютерные модели, чтобы подсчитать, насколько постиндустриальное повышение температуры увеличило этот риск. В исследовании учитывались такие переменные, как осадки, ветер и абсолютная влажность, изменения в которых могут еще больше усугубить риск глобального потепления.
В отчете Программы ООН по окружающей среде за 2022 год о лесных пожарах говорится, что они становятся все более распространенными из-за более жарких и засушливых условий, вызванных изменением климата, в том числе в регионах, которые традиционно не подвержены им. Авторы исследования сказали, что понимание порогов засушливости может помочь в профилактических мерах, например, путем указания лучших мест для прореживания и предписанного сжигания растительности, которое становится своеобразным топливом.
Эти данные могут также помочь в принятии мер предосторожности в отношении линий электропередачи и развернуть ресурсы для тушения пожаров. На отдельном брифинге специалистов по лесным пожарам, не связанном с исследованием, Эндрю Салливан из национального научного агентства Австралии CSIRO отметил, что на данный момент расходы, как правило, «перераспределяются» в сторону реагирования на лесные пожары, а на их предотвращение выделяется недостаточно денег.
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Олеся Маевская