Синоптик сообщил, что климатическое лето в Москве продлится еще неделю
Аномально теплая погода с летними температурами продлится в столице еще около недели — до
Аномально теплая погода с летними температурами продлится в столице еще около недели — до
По его словам, 1 сентября в Москве будет июльская погода, а в течение следующих дней она будет августовской.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, что глобальная температура июня и июля в этом году оказалась рекордно высокой, и никогда еще за период инструментальных наблюдений таких температур не бывало.
До этого специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.