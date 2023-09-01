Что такое фалафель и как его готовить: рецепты
Шеф-повар рассказал о самом важном этапе приготовления фалафеля.
Шеф-повар рассказал о самом важном этапе приготовления фалафеля.
Фалафель — это простое и быстрое блюдо из перемолотого нута, который смешивают со специями, травами и зеленью, а после обжаривают в масле. В итоге получаются нежные и хрустящие шарики, в которых относительно немного калорий и жиров.
Родиной фалафеля считается Ближний Восток, где сразу несколько стран до сих пор спорят о том, к какой кухне его причислять. Разбираемся вместе с экспертами, в чем популярность фалафеля, как правильно его готовить и какая от него польза.
Фалафель — это небольшие шарики из измельченного нута, смешанного с зеленью и специями, которые обжаривают во фритюре. Есть несколько версий происхождения блюда и даже споров о том, к какой кухне мира правильно его причислять. Одна из популярных теорий предполагает, что рецепт фалафеля возник еще в древнем Египте. Тогда его готовили из бобов фава, от чего и произошло название — фалафель. В русском языке оно произносится так же как и пишется, с ударением на второй слог.
Постепенно в различных вариациях фалафель распространился по другим странам Ближнего Востока, а с конца XIX века вместе с иммигрантами попал в Европу и Америку. Сегодня фалафель главным образом ассоциируется с еврейской кухней. В то же время, многие палестинцы считают, что израильтяне украли идею приготовления фалафеля, традиционной арабской еды, и выдали ее за свою. Тем не менее, фалафель популярен именно в Израиле: там про него даже слагают песни. Блюдо подают везде — от ресторанов высокой кухни до многочисленных закусочных типа фаст-фуд.
В Россию фалафель пришел примерно в 2010-е годы с появлением египетских и еврейских заведений, говорит Глеб Торгман, шеф-повар глэмпинга «Остров». Сегодня его можно найти повсеместно. Чтобы попробовать блюдо совсем не обязательно идти в ресторан. Фалафель делают в небольших кафе и закусочных, где нутовые шарики вместе с овощами и соусом заворачивают в питу или лаваш.
Популярность фалафеля связана с тем, что он подходит под все кухни мира — это и кашрут, и халяль, и Великий пост. Поскольку это блюдо с большим содержанием растительного белка, его включают в веганские меню и в рацион людей, который по тем или иным причинам не могут есть пшеницу.
«В Израиле отношение к фалафелю немного сложнее, чем просто как к фаст-фуду, поскольку он берет на себя некоторую религиозную функцию. Там это блюдо, которое в принципе нельзя сделать плохо или спустя рукава. В российской кухне аналога фалафелю, с учетом рецепта и религиозной составляющей, нет. Возможно при первом “знакомстве” фалафель не сильно удивит. Но это то блюдо, которое можно подстроить под себя. Его легко приготовить самостоятельно дома, разнообразив специями, травами и практически любыми соусами, от фруктовых до острых. Например, в одном рецепте я использую кунжут и водоросли нори, благодаря чему фалафель приобретает оттенок азиатской кухни», — Глеб Торгман, шеф-повар глэмпинга «Остров».
Основной ингредиент традиционного фалафеля — нут. Это бобовая культура, которая чем-то напоминает горох, но есть отличия. Зерна нута крупнее, неровные по форме (от чего и получили название «баранья голова»), а их цвет варьируется от белого до желтого.
При желании фалафель можно сделать из фасоли, гороха, других бобовых или их комбинаций. Однако, по словам Глеба Торгмана, вкус и консистенция все равно будут отличаться от оригинала. «Если использовать горох, то это будет горох. Я считаю, что его вкус в принципе как бы “застоялся” и воспринимается как нечто обыденное. Нут же имеет свой неповторимый оттенок, который сложно с чем-то перепутать», — добавляет эксперт.
В любом виде фалафель хорошо сочетается со свежими травами, такими как петрушка, кинза и укроп. Дополнительную пикантность блюду придают специи. Наиболее распространенные их них: зира, тмин, кориандр, кайенский или красный перец, чеснок и лук-шалот. «В российских рецептах фалафеля очень популярны кинза и красный лук. Хотя, почти во всем мире в него добавляют петрушку и белый лук», — отмечает шеф-повар.
Фалафель — достаточное питательное блюдо, за счет высокого содержания белков, однако, растительные белки не являются полноценной заменой животных, так как не содержат весь спектр аминокислот, говорит Анастасия Тимощенко, врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог клиники «Мпрофико» на Земляном Валу. Но как вариант разнообразия рациона это блюдо предпочтительно, отмечает эксперт.
Фалафель содержит такие важные микроэлементы как калий, магний, кальций, что в сочетании с витаминами и клетчаткой позволяет ему быть прекрасной и полезной составляющей здорового рациона, говорит Тимощенко. Как правило, его подают с пресной лепешкой и большим количеством овощей, что само по себе хорошо. Однако приготовление во фритюре снижает пищевую ценность продукта. Диетический вариант в виде лепешки, обжаренной без масла, несомненно полезнее, советует диетолог.
Один шарик фалафеля (примерно 17 г) содержит:
«Учитывая, что в основе блюда бобовые, а именно нут, его употребление может вызвать ряд симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности, вздутие. Выраженность ограничивается размером порции, а также индивидуальной чувствительностью. Например, пациентам с синдромом раздраженного кишечника или функциональным вздутием, употребление фалафеля может быть нежелательным за счет усиления симптомов вздутия и даже боли в животе. Но небольшое регулярное употребление данного блюда крайне благоприятно влияет на микрофлору кишечника за счет содержания клетчатки», — сказала Анастасия Тимощенковрач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог клиники «Мпрофико» на Земляном Валу.
Фалафель — это простое блюдо, которое можно приготовить из нескольких доступных ингредиентов за относительно короткое время. Главное, по словам Глеба Торгмана, понимать, как правильно готовить и сколько замачивать нут. Этот этап отнимает больше всего времени, при этом обжарка фалафеля длится не более трех минут. Нут замачивают в среднем на 12 часов, а в воду добавляют немного пищевой соды. «Благодаря этому нут становится нежнее и после замачивания его можно раскрошить руками», — поясняет эксперт. Готовые шарики подают в различных вариантах — как самостоятельное блюдо, закуску или в пите.
В самом простом варианте, по словам Глеба Торгмана, рецепт фалафеля пошагово выглядит так.
Что понадобится:
Как приготовить:
Вот еще один вариант рецепта фалафеля и соуса от повара:
Рецепт «Фалафель Азия»
Что понадобится:
Как приготовить:
Нут предварительно замачивают на 12 часов. После вместе со специями и другими ингредиентами пропускают через мясорубку. «Зелень предварительно положите в кипящую воду на 10 минут, затем в холодную на 5 минут и отожмите максимально», — советует Торгман. Затем мелко нарежьте её, чеснок пропустите через чеснокодавилку. Добавьте специи и травы в готовый «фарш» из нута, скатайте шарики и обжарьте их.
Рецепт соуса «Джа Джики» для фалафеля
Что понадобится: