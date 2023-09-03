Юрист предупредил дачников о штрафах за продажу излишков урожая

Эксперт уточнила, что продавать в разрешенных местах можно лишь урожай с собственных участков, площадь которых не превышает 50 соток. Кроме того, урожай должен быть выращен без привлечения наемной рабочей силы. Справка, выданная СНТ, может подтвердить соблюдение этих критериев.
Административным нарушением считается продажа в неустановленных для этого местах, а именно около магазинов или, например, метро. Здесь предусмотрен штраф в размере от 500 до 2500 рублей.
«При этом честный обмен продуктами между соседями не подлежит правовому регулированию», — добавила юрист.
Также она перечислила требования к качеству продаваемой продукции, выращенной дачниками. Так, она не должна иметь внешних повреждений, следов заболеваний и поражений, должна быть очищена от земли, иметь свежий вид. Между тем запрещается торговать продуктами частного животноводства — молоком, мясом или яйцами.
Ранее юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов рассказал «Известиям», что с 1 сентября в России начали действовать новые правила определения вспомогательных построек при частных домах, например бань или теплиц. Так, если сооружение не будет соответствовать определенным требованиям, оно попадет в категорию самовольных, за которые предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей. Новые правила распространяются только на те постройки, которые будут возведены после 1 сентября 2023 года, так как по общему правилу закон обратной силы не имеет.
До этого, 15 августа, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Известиям», в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи. Так, не придется платить налог, если дача была в собственности у гражданина более пяти лет или если садовод продал свою дачу менее чем за 1 млн рублей.