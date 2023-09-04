Холодный дом: как подготовить дачу к зимнему сезону
О чем нельзя забывать перед отъездом в город.
О чем нельзя забывать перед отъездом в город.
Когда осень вступает в свои права, владельцы загородных домов возвращаются в городские квартиры. Однако перед этим важно законсервировать дом и участок, чтобы они лучше перенесли зимние холода и сильные осадки. Подготовка дачи к зиме — сложный процесс, который может занять несколько дней. Пренебрегать такими хлопотами не стоит, ведь тогда наступление весны будет не слишком приятным. Что обязательно нужно учесть — рассказывают «Известия».
В первую очередь с газона необходимо убрать опавшие листья — они являются благоприятной средой для размножения бактерий и мешают фотосинтезу. До первых заморозков стоит удалить проросшие сорняки и скосить траву. Высота газона должна быть на 3−4 см больше, чем обычно. Перед наступлением холодов рекомендуется обработать и удобрить почву. К следующему сезону необходимо подготовить грядки — убрать ботву и внести компост. Кроме того, следует обрезать кустарники и плодовые деревья, это поможет защитить их от грызунов.
Перед закрытием сезона в доме и на участке необходимо провести генеральную уборку. Особое внимание стоит обратить на зону кухни. Вычистите жир и грязь на плите, выбросите продукты с малым скором годности. Запасы круп, макарон, чая и сахара лучше хранить в герметичных стеклянных или металлических банках — это предотвратит появление грызунов. Крышки желательно дополнительно привязывать проволокой, чтобы вредителям было сложнее проникнуть внутрь. Рекомендуется сделать влажную уборку и накрыть мебель плотной хлопковой тканью или полиэтиленовой пленкой.
Перед тем как покинуть дачу на долгий период, следует проверить целостность кровли и строения в целом. Крыша дома и дополнительные постройки должны выдержать сильные ветра, дождь и снег. Проникновение воды способствует возникновению грибка, плесени и гниению древесины, что в результате может испортить имущество. Стены и потолки также стоит осмотреть на наличие трещин и в случае необходимости постараться устранить их.
Окна и двери не должны пропускать сквозняки и влагу. Желательно повесить изолированные шторы и жалюзи, прикрепить пузырчатую пленку или пенопласт к внутренней стороне окон. Кроме того, важно помнить о воздуховодах в подвале, их необходимо перекрыть от проникновения грызунов. Все замки в доме следует смазать машинным маслом, таким образом, двери не заржавеют.
Осенне-зимний сезон является наиболее популярным среди преступников. Самый надежный способ защитить дачный дом — это установить систему сигнализации. В случае ограбления система охраны автоматически посылает сообщение в полицию. Однако установка сигнализации и дальнейшее обслуживание может обойтись дорого.
В случае если дом располагается в неохраняемом поселке и не имеет соединения с пунктом охраны, рекомендуется повесить решетки на окнах и установить надежные замки. На даче не стоит оставлять ценные вещи и технику. С участка следует убрать специальное оборудование и мебель.
Страхование поможет обезопасить имущество от непредвиденных проблем, таких как прорыв труб или сильный ураган.
При наличии на даче надувного или каркасного бассейна, достаточно слить воду, помыть резервуар специальными средствами и разобрать. Важно помнить, что сборные и надувные бассейны необходимо хранить в теплом месте. Если дом не приспособлен к холодным температурам, то лучше забрать инвентарь в городскую квартиру. В противном случае следующим летом оборудование придется обновлять.
Если бассейн построен на одном уровне с грунтом, то на зиму он должен оставаться наполненным. Однако перед этим старую воду необходимо слить, промыть резервуар дезинфицирующими средствами с помощью щетки и высушить. Специальное оборудование следует также вымыть и убрать в теплое помещение. Установите компенсаторы, так замершая вода не повредит стенки бассейна. Поверхность бассейна стоит закрыть щитами и покрывалами.
К началу осени холодильник нужно разморозить и тщательно вымыть, это поможет предотвратить появление микроорганизмов. Далее его следует просушить. Дверцы закрывать на зиму не обязательно. На случай сбоев электричества прибор следует отключить от источников питания. Бытовую технику, такую как микроволновая печь, телевизор, кондиционер также необходимо обесточить.
Стиральную машина, как и холодильник, может стать «домом» для грибка и бактерий. В начале следует выполнить чистку барабана, затем слить воду и очистить фильтр. Далее просушите машину и оставьте зимовать с открытой дверцей. Лоток для порошка тоже лучше оставить открытым. Чтобы предотвратить появление плесени, желательно отодвинуть устройство подальше от стен.
Перед отъездом необходимо перекрыть газопровод. Важно сделать это в точке входа, а не у газового котла. Это же касается и электричества, его нужно полностью отключить. Перебои в электроснабжении и скачки напряжения — частая история в дачных районах. Во избежание неприятных ситуаций лучше отключить общий рубильник электросети.
Наина Курбанова