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11:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда именно надо убирать морковку?

Полтора сантиметра и белые корни решают все.

Источник: Freepik

Для длительного хранения дачники обычно используют среднеспелые и поздние сорта. Но вот как понять, что они уже созрели для уборки? Осенняя погода капризна — как же не промахнуться во избежание неприятностей с хранением моркови?

Отвечает агроном Михаил Воробьев:

— Среднеспелые сорта моркови сходят с арены уже к середине сентября, а позднеспелые — с конца сентября по середину октября. Главные же признаки того, что корнеплод достигнутых кондиций и готов к перемещению в хранилище таковы:

Во-первых, нижние ветви ботвы полностью пожелтели, и желтизна уже перекинулась на побеги, расположенные более высоко. Практически параллельно с этим ботва моркови начинает полегать.

Во-вторых, корнеплод вылез из земли не менее чем на полтора-два сантиметра.

В-третьих, на вылезшей из земли части моркови должны быть тонкие белые корешки. Для вящей достоверности выдерните одну морковь и убедитесь, что такие корешки есть на всем корнеплоде. Совокупность этих трех признаков означает, что с уборкой моркови больше медлить нельзя. Некоторые дачники применяют еще и вкусовой тест: полностью созревшая морковь на вкус, естественно, сладковата, при этом хрустяща, и в ней отсутствуют характерные для ранних стадий созревания волокна.

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