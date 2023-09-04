Падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет И сгорел в атмосфере, не долетев до земли
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10:54 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет

И сгорел в атмосфере, не долетев до земли.

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Как пишет Daily Mail, в небе над городом Эрзурум и провинцией Гумушане на востоке Турции пролетел метеорит. Он окрасил небо в зеленый и яркой вспышкой сгорел в атмосфере.

Местные жители поделились в социальных сетях роликами с этим завораживающим явлением. Работники Королевского музея Гринвича пишут, что это, вероятнее всего, — кусок отколовшейся кометы, приблизившейся к Солнцу слишком близко.

Если обломки летят на Землю, они могут врезаться в нашу атмосферу со скоростью до 260 тысяч километров в час. Для примера, средняя скорость метеора Персеиды составляет 208,5 тысяч километров в час.

Воздух перед объектом сжимается и нагревается до тысяч градусов Цельсия. Небольшие метеоры испаряются и оставляют после себя яркий след света, а более крупные — взорваться как огненные шары.

Недавно ученые нашли наконечник стрелы эпохи бронзового века, сделанный из метеорита. ​​​​​​Он был обнаружен в небольшом швейцарском поселении.

Олеся Маевская

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