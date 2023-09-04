Падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет
И сгорел в атмосфере, не долетев до земли.
И сгорел в атмосфере, не долетев до земли.
Как пишет Daily Mail, в небе над городом Эрзурум и провинцией Гумушане на востоке Турции пролетел метеорит. Он окрасил небо в зеленый и яркой вспышкой сгорел в атмосфере.
Местные жители поделились в социальных сетях роликами с этим завораживающим явлением. Работники Королевского музея Гринвича пишут, что это, вероятнее всего, — кусок отколовшейся кометы, приблизившейся к Солнцу слишком близко.
Если обломки летят на Землю, они могут врезаться в нашу атмосферу со скоростью до 260 тысяч километров в час. Для примера, средняя скорость метеора Персеиды составляет 208,5 тысяч километров в час.
Воздух перед объектом сжимается и нагревается до тысяч градусов Цельсия. Небольшие метеоры испаряются и оставляют после себя яркий след света, а более крупные — взорваться как огненные шары.
Недавно ученые нашли наконечник стрелы эпохи бронзового века, сделанный из метеорита. Он был обнаружен в небольшом швейцарском поселении.
Олеся Маевская