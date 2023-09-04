Десятки тысяч туристов застряли на фестивале в США из-за ливней
Непогода превратила дороги в глубокую липкую грязь.
Непогода превратила дороги в глубокую липкую грязь.
На временный город Блэк-Рок, который каждый год возводится для фестиваля современного искусства и самовыражения Burning Man, обрушились дождь и ветер. За сутки выпала практически трехмесячная норма осадков. Сильные ливни превратили дороги в грязевые трассы с клейкой жижой, по которой, по словам очевидцев, трудно даже ходить. Канал CNN передает, что 70 тысяч не могут уехать домой из-за непогоды.
Организаторы фестиваля перекрыли единственную дорогу в Блэк-Ров и аэропорт, заявив, что ограничения снимут лишь тогда, когда солнечные лучи просушат почву. Пока что исключения действуют только для экстренных служб. Отдельные посетители все же пытаются выехать на машинах, но чаще всего застревают в густой жиже намертво. Единственным вариантом добраться до ближайшей асфальтированной трассы — идти несколько часов пешком с вещами, по щиколотку утопая в грязи.
Гостям советуют беречь воду, еду, топливо, воспользоваться возможностью для общения с другими участниками и укрываться в теплых и безопасных местах. Также сейчас решается проблема с сотовой связью и интернетом, которые работают нестабильно. Из-за непогоды отменили множество мероприятий, но публика не унывает: люди устраивают караоке-марафоны и игры, а некоторые возводят скульптуры из грязи.
Как передают метеорологические службы, в день окончания фестиваля, 4 сентября, ожидается жаркая и сухая погода. Это дает надежду на то, что скоро 70 тысяч человек смогут уехать домой.
Участники фестиваля Burning Man не в первый раз сталкиваются с трудностями. В прошлом году гости мероприятия стояли в пробке более 9 часов.
Анна Морозова