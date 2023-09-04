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13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о «бракованной» зиме

В 2023 году зима в России будет короче, чем обычно. О «бракованном» холодном времени года россиян предупредило информационное агентство «КМВ Новости» со ссылкой на данные синоптиков.

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Источник: Reuters

Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на один-два градуса, январь — на три-четыре градуса, а февраль — на четыре-пять градусов. Специалисты отмечают, что периоды похолодания будут короткими.

Также этой зимой стоит ожидать затяжных оттепелей, из-за чего усугубятся ледяные дожди и станет чаще гололед. При этом снег весной начнет таять быстрее и раньше обычного.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что минувший август стал самым жарким в России за всю историю регулярных наблюдений за погодой на Северном полушарии с 1891 года. По его словам, в целом лето 2023 года оказалось на третьем месте по высоким температурам, уступив только лету 2016 и 2021 годов. В нескольких других странах в этом году также были побиты температурные рекорды.

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