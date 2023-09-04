«Размером с виноград»: Новосибирск накрыл сильнейший град
В Новосибирске сильнейший град повредил множество автомобилей.
В Новосибирске сильнейший град повредил множество автомобилей.
4 сентября на Новосибирск обрушилась сильнейшая гроза с градом, повредившим множество автомобилей. По сообщениям жителей, погода разбушевалась примерно в 19 часов по местному времени, некоторые улицы города выглядели так, словно выпал снег.
«Он размером с виноград, думал, стекла мне разобьет», — приводит «КП-Новосибирск» комментарий одного из жителей города.
Автолюбители принялись спасать свои машины от града одеялами и коврами, однако далеко не всем это помогло: множество автомобилей были помяты, на некоторых градом выбило стекла. Жители отмечают, что град в основном был неправильной формы и достигал размеров небольшого куриного яйца.
Удар стихии пришелся на час пик, когда люди возвращаются с работы, из-за чего многие автолюбители были вынуждены останавливаться, а пешеходы искать пути обхода огромных луж.
«Град прошелся практически по всему городу, улицы которого теперь выглядят так, будто бы выпал снег», — отмечает «КП-Новосибирск».
Сергей Чиков