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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

«Размером с виноград»: Новосибирск накрыл сильнейший град

В Новосибирске сильнейший град повредил множество автомобилей.

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4 сентября на Новосибирск обрушилась сильнейшая гроза с градом, повредившим множество автомобилей. По сообщениям жителей, погода разбушевалась примерно в 19 часов по местному времени, некоторые улицы города выглядели так, словно выпал снег.

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«Он размером с виноград, думал, стекла мне разобьет», — приводит «КП-Новосибирск» комментарий одного из жителей города.

Автолюбители принялись спасать свои машины от града одеялами и коврами, однако далеко не всем это помогло: множество автомобилей были помяты, на некоторых градом выбило стекла. Жители отмечают, что град в основном был неправильной формы и достигал размеров небольшого куриного яйца.

Удар стихии пришелся на час пик, когда люди возвращаются с работы, из-за чего многие автолюбители были вынуждены останавливаться, а пешеходы искать пути обхода огромных луж.

«Град прошелся практически по всему городу, улицы которого теперь выглядят так, будто бы выпал снег», — отмечает «КП-Новосибирск».

Сергей Чиков

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