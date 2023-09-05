В Австралии зафиксирована самая теплая зима
Температура превышает обычные значения для этого времени года.
Температура превышает обычные значения для этого времени года.
Зима в Австралии выпадает на июнь, июль и август. И в 2023 году сезон отличается особенно теплой погодой, непривычной для этих широт. Все дело не только в высоком атмосферном давлении, которое в это время года наблюдается над континентом, но и в продолжающемся глобальном потеплении. Эти условия привели к тому, что температура повысилась. Об этом передает The Garden.
Давление над внутренней частью Австралии приводит к нагреванию воздуха, холодные фронты толкают теплый воздух в прибрежные зоны, что определяет ветреные и теплые условия. Такая погода присуща Мельбурну и Аделаиде в летний сезон. Также из-за повышения температуры во многих местах мирового океана возрастает Эль-Ниньо (феномен, в результате которого экваториальная часть тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 °C), который влияет и на Индийский океан.
Такое повышение температуры является следствием изменений климата, вызванных деятельностью человека. Согласно данным Бюро метеорологии, в 2023 году зима побила предыдущий рекорд 1996 года на 1,46°C, а каждый такой сезон с 2012 года был теплее, чем среднее значение, рассчитанное за 30 лет с 1961 по 1990 года.
Эксперты утверждают, такую аномальную погоду следует рассматривать как нечто обыденное. Однако теплые зимы в Австралии отрицательно влияют на различные области экономики, а также наносят вред флоре, фауне и увеличивают риск засух. Также такие высокие температуры могут привести к более раннему началу пожароопасного сезона на юго-востоке континента, что скажется на жизни в регионе.
Ранее аномальная жара наблюдалась в Европе. Там из-за глобального потепления типичные для лета температуры росли вдвое быстрее, чем средние показатели за этот период.
Анна Морозова