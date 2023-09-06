Теплые одни: синоптики спрогнозировали скорое бабье лето
Сколько дней оно продлится и как эксперты рекомендуют использовать это время.
Сколько дней оно продлится и как эксперты рекомендуют использовать это время.
К середине этой недели на северо-западе России, а затем и в центральных регионах похолодает, но уже спустя несколько дней начнется бабье лето, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вновь потеплеет в Санкт-Петербурге уже в выходные, а в Москве — со следующего понедельника, 11 сентября. Эксперты предлагают использовать бабье лето для подготовки к смене сезона — в начале осени ожидается традиционный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Поэтому они рекомендуют работать над повышением иммунитета — гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и соблюдать режим сна.
Теплая осенняя погода, или бабье лето, наступит в России уже в конце недели, но перед этим регионам средней полосы придется пережить два-три дня прохладной погоды, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, похолодание будет сопровождаться неприятным ветром.
В Санкт-Петербурге в среду дневная температура опустится до +16…+18 градусов. А ночные температуры понизятся до шести градусов.
— В четверг холодный фронт пройдет Москву и, возможно, даст осадки. Но в первую очередь поднимется ветер, — рассказал Александр Шувалов. — В ночь на четверг уже ожидается всего 4−9 градусов тепла по области. Днем температура будет около +17 градусов, это существенно меньше, чем было за окном в начале недели.
Ночи в столичном регионе будут по-осеннему прохладными и туманными, добавили в центре погоды «Фобос». К утру 7 сентября воздух может остыть до пяти градусов, а днем температура будет не выше 19 градусов, подчеркнули там.
— Предварительно, середина сентября пройдет под знаком антициклона, а значит, эта неделя станет предтечей к классическому бабьему лету, — отметили в «Фобосе».
В Москве и Подмосковье погода начнет улучшаться с воскресенья: в пятницу и субботу осадков не будет, однако достаточно холодный и резкий ветер не будет давать ощущения комфорта, рассказал Александр Шувалов.
— В Санкт-Петербурге будет даже не бабье, а просто лето: к
Москвичи смогут наслаждаться теплой погодой всю следующую неделю, начиная с ближайшего воскресенья. Дневные температуры в столице ожидаются на уровне 21−23 градусов.
— Далеко заглядывать не будем, но это счастье придет к нам минимум на неделю, — заверил Александр Шувалов.
В центре «Фобос» и вовсе говорят, что в это бабье лето температура в Москве будет на несколько градусов выше нормы.
Начало осени — традиционно период подъема заболеваемости, напомнили опрошенные «Известиями» врачи. Многие вернулись из отпусков, увеличилось скопление людей в образовательных учреждениях, на предприятиях, выросла сезонная вирусная нагрузка, обратила внимание научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
Осенью адаптационные ресурсы организма ослабляются. Снижается сопротивляемость иммунитета. Поэтому многие не справляются с повышенной вирусной нагрузкой и начинают болеть.
Снижение температуры воздуха способствует переохлаждению организма и возникновению простудных заболеваний — ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции, добавил терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. В этот период, по его словам, могут обостриться также хронические заболевания органов дыхания.
В период смены сезонов возможны осложнения различных хронических заболеваний, включая аллергические реакции, патологии желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы, некоторые психиатрические расстройства, напомнил заместитель главврача клиники «РЖД-Медицина» Сергей Черемушкин.
Чтобы смена сезонов прошла для здоровья плавно и незаметно, врачи порекомендовали регулярно тренировать иммунитет, повышать его сопротивляемость. Этому могут способствовать физиотерапия, получение достаточного количества витаминов, занятия спортом, соблюдение режима сна.
— Человеку без хронических заболеваний для того, чтобы укрепить иммунитет, достаточно высыпаться. В результате бессонных ночей организм не успевает восстанавливаться, сопротивляемость организма снижается, — сказала Ольга Шуппо. По ее словам, важно спать в период с 23:00 до 03:00, поскольку в это время в организме вырабатывается мелатонин — гормон, замедляющий старение.
— Также можно использовать антисептики, например после поездок в общественном транспорте. Желательно пройти вакцинацию от гриппа. В случае появления симптомов ОРЗ необходимо остаться дома, чтобы не заражать окружающих, и вызвать врача, — посоветовал он.
Среди других рекомендаций врачей — сбалансированное питание с обилием сезонных овощей и фруктов.