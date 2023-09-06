В четырех регионах России прогнозируют аномально высокие температуры

«Самые большие аномалии, наиболее значительные отклонения от нормы прогнозируются на северо-востоке европейской России — в Ненецком автономной округе и в Республике Коми. Туда идет адвекция теплых воздушных масс. Аномалия 6 и 7 сентября будет составлять 7−8 градусов. Температуры максимальные в диапазоне от 18 до 21 градуса. Это очень высокие температуры для северо-востока России», — сказал Вильфанд.
Также, по словам синоптика, на азиатской части страны аномально теплая погода ожидается в Забайкальском крае и Амурской области. В Чите 6 и 7 сентября прогнозируется 27−32 градуса, это на 8−9 градусов выше климатической нормы. В Благовещенске воздух прогреется до 25−29 градусов, что выше нормы на 7 градусов.