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10:34 (мск), источник: © РИА Новости

В четырех регионах России прогнозируют аномально высокие температуры

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Аномально высокие температуры на 7−9 градусов выше климатической нормы прогнозируются в Ненецком автономном округе, Коми, Забайкальском крае и Амурской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

«Самые большие аномалии, наиболее значительные отклонения от нормы прогнозируются на северо-востоке европейской России — в Ненецком автономной округе и в Республике Коми. Туда идет адвекция теплых воздушных масс. Аномалия 6 и 7 сентября будет составлять 7−8 градусов. Температуры максимальные в диапазоне от 18 до 21 градуса. Это очень высокие температуры для северо-востока России», — сказал Вильфанд.

Также, по словам синоптика, на азиатской части страны аномально теплая погода ожидается в Забайкальском крае и Амурской области. В Чите 6 и 7 сентября прогнозируется 27−32 градуса, это на 8−9 градусов выше климатической нормы. В Благовещенске воздух прогреется до 25−29 градусов, что выше нормы на 7 градусов.

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