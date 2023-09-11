Названы цветы, которые нужно сажать осенью в саду
Если найти время на осенний посев многолетников, то они могут зацвести уже в следующем сезоне. А еще будут меньше подвержены болезням и нападению вредителей.
Если найти время на осенний посев многолетников, то они могут зацвести уже в следующем сезоне. А еще будут меньше подвержены болезням и нападению вредителей.
Сажать растения можно сразу на выбранный участок клумбы или на отдельную грядку, в теплицу, чтобы потом рассадить, если вы еще не составили схему цветника.
Как правильно сажать многолетние растения осенью? Сначала нужно удалить сорняки, прополоть грядку и подготовить почву для засыпки: смешать садовую землю с торфом и песком (1:2:1) или приобрести готовый грунт. При необходимости его следует обеззаразить.
Затем следует разровнять грядку и сделать в ней бороздки и лунки с учетом выбранной культуры. В каждую лунку нужно положить до 5 семян. Совсем мелкие семена можно смешать с песком и распределить по поверхности грядки. А после присыпать подготовленной почвой, компостом или перегноем. Полезно также утеплить место посадки хвоей, сухими листьями или слоем снега, если это возможно.
Не все цветы могут пройти естественную стратификацию, поэтому перед посевом или посадкой стоит узнать, допустима ли такая процедура для конкретного растения.
Список цветочных культур, которые отлично переносят осеннюю посадку, весьма обширен. В него входят многие луковичные, многолетние и однолетние растения. Портал Ogorod. ru опубликовал названия цветов, выращивание которых справится даже начинающий садовод.
Когда следует сажать луковицы осенью? Работу стоит начать в сентябре-октябре. Растения можно высадить непосредственно в открытый грунт, предварительно подготовив грядку, или в контейнеры и горшки, которые затем нужно поместить в почву. Также стоит обработать луковицы от болезней и вредителей.
Луковичные растения не любят стоячей влаги, поэтому место для посадки лучше выбрать на холмистом или слегка наклонном участке. Идеальными являются места с хорошим освещением и без сквозняков. Цветы следует обязательно укрыть на зиму. Для этого можно использовать компост, сухие листья или опавшую листву.
Посадите луковицы осенью, чтобы они расцвели ранней весной. А мы подскажем, как это сделать.
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Рассмотрим, какие цветы следует посадить осенью, чтобы наслаждаться первыми яркими красками весной.
1. Гиацинт. Привлекает внимание красивыми соцветиями и изумительным ароматом. Средняя глубина посадки и расстояние между луковицами составляют 15 см. Оптимальные сроки высадки: конец сентября — начало октября.
2. Крокус. Один из первых цветов, распускающихся весной. Лучше всего высаживать с середины сентября до конца октября. Средняя глубина посадки составляет 5−9 см, а расстояние между луковицами не должно превышать 10 см.
3. Нарцисс. Порадует цветением уже в конце апреля. Для этого высадить его на клумбу нужно уже в сентябре. Глубина посадки крупных луковиц — 20−25 см, более мелких — 10−15 см. Среднее расстояние между луковицами — 10 см.
4. Рябчик императорский. Очень эффектное растение, не требующее сложного ухода. Срок посадки луковиц — август-сентябрь. Крупные экземпляры нужно высаживать на глубину 25−30 см, мелкие — на 10−20 см. Расстояние между растениями — около 40 см.
5. Тюльпан. Одно из самых популярных садовых растений. Высаживать его нужно с середины сентября до середины октября. Глубина посадки — 8−15 см. Расстояние между луковицами — 8−10 см.
6. Аквилегия. Предпочитает полутень и умеренную влажность. Хорошо цветет на плодородных почвах. Бывает самых разнообразных расцветок. Цветет в июне-июле. Глубина посева семян — около 1 см.
7. Дороникум. Радует своими желтыми цветками уже с середины мая. Любит полутень, рыхлые, не слишком влажные грунты. Глубина посева семян — 1−2 см.
8. Лаванда английская (узколистная). Обладает приятным ароматом и инсектицидными свойствами. Место для посадки должно быть солнечным и сухим, без избытка удобрений. Глубина посева семян — 2−3 см.
9. Морозник. Вечнозеленое растение с декоративными листьями и красивыми цветками. Хорошо растет в полутени на рыхлых влажных почвах. Цветет в апреле-июне. Глубина посева семян — 1,5 см.
10. Пижма. Украсит цветник и отпугнет вредителей. Прекрасно растет в любых условиях и на любых почвах. Отличается длительным пышным цветением примерно с июля по сентябрь. Глубина посева семян — 2−3 см.
11. Астра однолетняя. Яркое растение с ароматными листьями. Светолюбиво, предпочитает суглинистые или супесчаные почвы. Плохо переносит засуху и избыток влаги. Цветет с августа по октябрь. Глубина посева семян — до 1 см.
12. Дельфиниум однолетний. Роскошный цветок с метельчатыми соцветиями. Хорошо растет и цветет на солнечных участках с плодородным дренированным грунтом. Срок цветения — июнь-сентябрь. Глубина посева семян — до 1 см.
13. Календула. Популярное лекарственное растение. Защищает соседние культуры от патогенов и вредителей. Любит солнечные грядки, с рыхлым, хорошо дренированным грунтом, песчаным или суглинистым. Цветение длится с июня по ноябрь. Глубина посева семян — 2−3 см.
14. Космея. Высокорослый изящный летник, цветущий с июня до первых заморозков. Предпочитает солнечные участки с рыхлым, умеренно питательным и слабокислым грунтом. Глубина посева семян — около 1 см.
15. Флокс Друммонда. Яркое и изящное растение, которое будет радовать цветением с начала лета до осени. Но только при условии, что место для посадки будет солнечным, с легкой питательной почвой. Глубина посева семян — 1,5−2 см.