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14:08 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Стамбуле проливные дожди вызвали сильное наводнение

Жители еще боятся покидать свои дома.

Впервые за несколько месяцев на Стамбул обрушился ливень, который привел к мощному потопу. Дороги превратились в реки, парализовав движение общественного транспорта. Власти региона заранее предупредили о непогоде, объявили желтый уровень опасности и призвали людей не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Как отмечает местный канал TRT, сильнее всего от наводнения пострадал район Башакшехир в европейской части города.

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Уровень воды доходил людям до пояса, припаркованные на улице автомобили уносило потоками. От жителей поступило более тысячи обращений о причиненном ущербе. Также подтопленными оказались станции метро и туннель возле стамбульского аэропорта. Десятки людей чуть не утонули, оказавшись заблокированными в здании местной библиотеки.

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Сейчас большая часть воды уже ушла с улиц, однако жители все еще боятся покидать свои дома, поскольку потоп мог повредить уличные конструкции — буквально каждый столб может быть небезопасным. На данный момент подача электроэнергии приостановлена в наиболее пострадавших районах.

Источник: AP 2023

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, из-за наводнений и подтоплений в результате ливней в Стамбуле пострадали более 30 человек: «Погибли два человека — один гражданин Турции, один иностранец. У нас 31 пострадавший, 8 из них находятся на лечении в больницах», — сказал он. Министр сообщил, что работа по ликвидации последствий ливней продолжается и идет к завершению.

Ранее сильные дожди привели к наводнению на западе Австрии.

Анна Морозова

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