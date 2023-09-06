В Стамбуле проливные дожди вызвали сильное наводнение
Жители еще боятся покидать свои дома.
Жители еще боятся покидать свои дома.
Впервые за несколько месяцев на Стамбул обрушился ливень, который привел к мощному потопу. Дороги превратились в реки, парализовав движение общественного транспорта. Власти региона заранее предупредили о непогоде, объявили желтый уровень опасности и призвали людей не выходить на улицу без крайней необходимости.
Как отмечает местный канал TRT, сильнее всего от наводнения пострадал район Башакшехир в европейской части города.
Уровень воды доходил людям до пояса, припаркованные на улице автомобили уносило потоками. От жителей поступило более тысячи обращений о причиненном ущербе. Также подтопленными оказались станции метро и туннель возле стамбульского аэропорта. Десятки людей чуть не утонули, оказавшись заблокированными в здании местной библиотеки.
Сейчас большая часть воды уже ушла с улиц, однако жители все еще боятся покидать свои дома, поскольку потоп мог повредить уличные конструкции — буквально каждый столб может быть небезопасным. На данный момент подача электроэнергии приостановлена в наиболее пострадавших районах.
По словам главы МВД Турции Али Ерликая, из-за наводнений и подтоплений в результате ливней в Стамбуле пострадали более 30 человек: «Погибли два человека — один гражданин Турции, один иностранец. У нас 31 пострадавший, 8 из них находятся на лечении в больницах», — сказал он. Министр сообщил, что работа по ликвидации последствий ливней продолжается и идет к завершению.
Ранее сильные дожди привели к наводнению на западе Австрии.
Анна Морозова