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19:02 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Туристы из Гватемалы сняли на видео извержение вулкана Фуэго

Он считается самым активным в Центральной Америке.

Как передает издание Pledge Times, после нескольких дней нерегулярной активности в кратере вулкана Фуэго в Гватемале произошло извержение, образовавшее огромный столб пепла. Туристам удалось запечатлеть это природное явление на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации международных СМИ, аварийная обсерватория, следящая за деятельностью Фуэго, сообщила о 6−11 взрывах в час, вызывающих выбросы пепла и газов. Однако на видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлен лишь момент начала извержения вулкана.

Фуэго находится в западной части Гватемалы и возвышается почти на 4 тысячи метров над уровнем моря. Он активен, но, несмотря на опасность, это самое посещаемое туристами место.

Пять лет назад извержение вулкана стало настоящей катастрофой для местных жителей — тогда выброс пепла затронул 1,7 миллиона местных жителей из 16,6 миллиона, проживающих в стране. Потому власти Гватемалы предупреждают, что в периоды активности Фуэго важно соблюдать меры предосторожности и отказаться от посещения опасных зон.

Недавно было опубликовано видео извержения молодого вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.

Олеся Маевская

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