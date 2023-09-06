Туристы из Гватемалы сняли на видео извержение вулкана Фуэго
Он считается самым активным в Центральной Америке.
Он считается самым активным в Центральной Америке.
Как передает издание Pledge Times, после нескольких дней нерегулярной активности в кратере вулкана Фуэго в Гватемале произошло извержение, образовавшее огромный столб пепла. Туристам удалось запечатлеть это природное явление на видео.
По информации международных СМИ, аварийная обсерватория, следящая за деятельностью Фуэго, сообщила о 6−11 взрывах в час, вызывающих выбросы пепла и газов. Однако на видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлен лишь момент начала извержения вулкана.
Фуэго находится в западной части Гватемалы и возвышается почти на 4 тысячи метров над уровнем моря. Он активен, но, несмотря на опасность, это самое посещаемое туристами место.
Пять лет назад извержение вулкана стало настоящей катастрофой для местных жителей — тогда выброс пепла затронул 1,7 миллиона местных жителей из 16,6 миллиона, проживающих в стране. Потому власти Гватемалы предупреждают, что в периоды активности Фуэго важно соблюдать меры предосторожности и отказаться от посещения опасных зон.
Недавно было опубликовано видео извержения молодого вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.
Олеся Маевская