Что можно сажать на даче под зиму?
Стоит ли платить осенним трудом за возможность чуть расслабиться весной.
Стоит ли платить осенним трудом за возможность чуть расслабиться весной.
Подзимние посевы — довольно известный и хорошо апробированный агротехнический прием. Но все ли культуры способны перенести его? И что именно выигрывает дачник от таких посевов и посадок? Или наоборот — проигрывает? Разбираемся с экспертом во всех нюансах.
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Подзимние посевы способны дать дачникам два крупных выигрыша. Во-первых, значительно сэкономить силы и время весной, в самую горячую посадочную пору. Во-вторых, — получить ранние овощи и зелень к столу, аккурат в тот период, когда наш ослабленный зимой организм особенно нуждается в витаминах.
Минусы подземных посевов менее очевидны. Один из главных — практически удваивается расход семян. В экстремальных условиях выживают сильнейшие, а повысить вероятность появления этих сильнейших можно только вот таким количественным способом. Еще — практически удваиваются и риски неудач: подзимний посев дело такое — если подведет погода (например, неурочными оттепелями, сменяющимися резкими заморозками), то все труды пойдут насмарку.
Впрочем, риски можно минимизировать. А делается это грамотным подбором культур.
Разумеется, первые в числе «подзимников» — чеснок и лук-севок. Здесь вы гарантированно будете с урожаем. Затем идут всяческие ароматные травки: укроп, петрушка, листовой сельдерей, кинза, фенхель, анис, тмин. Еще классика подземных посевов — морковь. А вот со свеклой не все так просто. Под зиму большинство сортов не сеют по одной простой причине: по весне она вместо формирования корнеплода уходит в стрелку. Но на сегодня появились сорта, лишенные такого недостатка. Их немного, но они есть. Из проверенных я бы назвала «Подзимнюю», «Холодостойкую», «Северный шар».
И третьими в этой очереди идут редис, кресс-салат, руккола и практически все виды капуст: белокочанная, краснокочанная, пекинская, цветная, кольраби, брюссельская, савойская, пак-чой и пр.
Из цветов к подзимним посевам благосклонно относятся мелколуковичные, тюльпаны, гиацинты, дельфиниум, лаванда, примула.
Не забывайте о следующих важных вещах.
Подзимний посев надо делать в чуть ли уже не промерзшую почву. Поэтому оптимальные сроки для него — едва ли не конец ноября.
Исключение — чеснок, лук, мелколуковичные и луковичные цветы. Им надо успеть укорениться, поэтому крайний срок для них — конец октября.
Семена для подзимних посевов не надо ни в коем случае замачивать, а после заделки в почву поливать грядку.
Лучшие места для подземных посевов либо высокие грядки, либо грядки обычные, но расположенные на возвышенностях, пусть и минимальных. Иначе весной, будучи залитыми талой влагой, посадки просто задохнутся.