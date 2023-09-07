Европу атакуют тигровые комары
Переносчиков смертельных болезней заметили уже в 13 странах ЕС.
Переносчиков смертельных болезней заметили уже в 13 странах ЕС.
Как передает The Guardian, органы здравоохранения Парижа впервые провели фумигацию территорий французской столицы, чтобы уничтожить тигровых комаров, быстрое распространение которых по Северной Европе, как полагают ученые, было ускорено изменением климата. Дороги были закрыты, а людей попросили остаться в своих домах. Инсектициды распыляли на деревьях, зеленых насаждениях и других местах размножения насекомых.
Подобные массовые распространения этих особей являются обычным явлением в тропических городах и становятся все более распространенными в Европе. Однако обычно тигровый комар, который может переносить лихорадку Денге, вирусы Чикунгунья и Зика, обитает в Юго-Восточной Азии. «Это был первый случай, зафиксированный в Париже, но не единичный во Франции» — заявила заместитель мэра Парижа Анн Суирис, отвечающая за политику здравоохранения.
Отмечается, что больше всего пострадал юг Франции. Сотрудники органов здравоохранения столицы сообщили, что зона, предназначенная для фумигации, находится в 150 метрах от дома человека, который заразился лихорадкой Денге во время путешествия. Городские власти пытались предотвратить развитие цепочки передачи вируса в парижском регионе, где проживает около 12 миллионов человек. Если тигровый комар укусит человека, занесшего вирус из-за границы, он становится переносчиком заболевания.
Тигровый комар (Aedes albopictus) прибыл на юг Европы в первом десятилетии этого столетия и с тех пор быстро продвигается на север, обосновавшись во Франции, Германии и Швейцарии.
Британский новостной канал New Sky добавляет, что тигровый комар уже распространился в 13 странах Европейской экономической зоны с момента его первого появления в Италии в 1990 году. Париж стал последним городом, где были проведены дезинсекции некоторых районов на фоне опасений, что размножающиеся колонии могут привести к вспышке лихорадки Денге.
Недавно ученые придумали новый способ бороться с комарами. Исследователи смогут отключать рецепторы восприятия звука крылатых кровососущих, препятствуя их спариванию и размножению.
Олеся Маевская