Что такое арбузный снег и как часто он выпадает?
Розовый снег с запахом арбуза появился в горах Кольского полуострова.
Розовый снег с запахом арбуза появился в горах Кольского полуострова.
В Мурманской области выпал розовый снег с ароматом арбуза, сообщает телеграм-канал «На Мурманск | Всё о Кольском полуострове | Туризм, достопримечательности, интересные места».
«Никто на него сок не проливал и специально не подкрашивал, и это не игра света во время заката. Это чудо природы, которое может объяснить наука», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ТГ-канале, обнаружить розовый снег можно в Хибинах, а цвет и запах развиваются от микроводорослей, у которых есть пигмент каротиноид астаксантин.
Первые упоминания о розовом снеге приводятся в трудах Аристотеля. Об этом явлении также писали исследователи в начале 19-го века, выдвигая предположения о метеорите и воздействии минералов. Однако, как выяснили ученые, красно-розовый цвет снегу придают водоросли Хламидомонада снежная (лат. Chlamydomonas nivalis).
Вид одноклеточных зеленых водорослей развивается на поверхности воды, льда и снега. Как только снег начинает чуть греться, то водоросли розовеют, но при температуре выше +4 градусов они уже гибнут. Поэтому розовый снег чаще всего бывает на севере летом, где воздух довольно теплый, но снег еще тает.
В прошлом месяце СМИ сообщали о покраснении ледника Водопадный на Алтае из-за водорослей. По словам руководителя экспедиции Александра Ерофеева из Томского государственного университета, из-за большого количества осадков в течение зимы и сохранения снежных остатков до середины июля для хламидомонады сложились благоприятные условия в период ее цветения.