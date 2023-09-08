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16:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Как с помощью облаков прогнозировать погоду. Инфографика

Облака с давних времен привлекали внимание людей. По ним можно судить не только о состоянии погоды в данный момент, но и об ее изменениях в будущем.

Сотрудники Института физики атмосферы им. Обухова РАН помогли aif.ru разобраться, какими бывают облака и что они предвещают.

Подробности смотрите в инфографике aif.ru.

Нажмите, чтобы увеличить | Источник: Аргументы и факты
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