Как с помощью облаков прогнозировать погоду. Инфографика
Облака с давних времен привлекали внимание людей. По ним можно судить не только о состоянии погоды в данный момент, но и об ее изменениях в будущем.
Облака с давних времен привлекали внимание людей. По ним можно судить не только о состоянии погоды в данный момент, но и об ее изменениях в будущем.
Сотрудники Института физики атмосферы им. Обухова РАН помогли aif.ru разобраться, какими бывают облака и что они предвещают.
Подробности смотрите в инфографике aif.ru.