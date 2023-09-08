Европу атакуют тигровые комары Переносчиков смертельных болезней заметили уже в 13 странах ЕС
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
05:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В Бразилии из-за непогоды погибли 39 человек

В результате циклона в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул погибли 39 человек, сообщает местный портал G1. Еще девять жителей считаются пропавшими без вести. Около 2700 человек в 80 муниципалитетах были спасены. Без жилья из-за урагана остались более 6 тыс. человек.

Источник: AP 2023

Проливные дожди, вызванные циклоном, затронули в общей сложности 80 городов, а также привели к выходу рек из берегов и затоплениям. В муниципалитете Жупия скорость ветра превышала 110 км/ч. Местные власти отменили все парады в честь празднования Дня независимости Бразилии, планировавшиеся 7 сентября.

Синоптики предупредили, что сегодня, 8 сентября, в Риу-Гранди-ду-Сул пройдут более сильные ливни. Как отмечает Reuters, проливные дожди в регионе становятся все более распространенными и интенсивными из-за изменения климата. Это связано с тем, что более теплый воздух содержит больше влаги, поэтому грозовые облака становятся «тяжелее», пишет агентство.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти отрицают подготовку к новой волне мобилизации
Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении ВСУ
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»