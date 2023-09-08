Как снизить влажность в погребе для хранения урожая?
По местоположению капель воды можно вычислить корень проблемы.
По местоположению капель воды можно вычислить корень проблемы.
Нормальный уровень влажности — залог долгого и качественного хранения урожая. Это аксиома. Но вот далеко не все дачники считают ее таковой. Между тем перед закладкой овощей и фруктов на зиму такая процедура, как просушивание погреба (подвала), обязательна, и пренебрегать ею ни в коем случае не стоит. Разбираемся, как правильно сделать это просушивание.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Для придания хранилищу должной степени сухости необходимо подгадать два-три солнечных дня. Если они окажутся еще и немного ветреными, то это добрый знак: значит, погода благоволит хранению вашего урожая.
Первым делом из погреба надо вынести все емкости, ящики, тару, стеллажи. Их надлежит расположить на солнце, просушивание им тоже не повредит.
Затем в хранилище открываются все окна (если таковые есть), двери, вентиляционные люки — для легкого, удаляющего лишнюю влагу сквозняка.
К вечеру первого дня стены, потолок, пол погреба надо обработать (протереть) любым противогрибковым составом. То же самое проделать и с емкостями для хранения и стеллажами. Если есть возможность, то во второй половине дня процедуры в помещении установите ультрафиолетовую антибактерицидную лампу — лишним не будет.
Закончив проветривание, измерьте гигрометром уровень влажности. Для хранилищ овощей и фруктов он должен составлять 40−60 процентов. Если выше — продолжите проветривание до достижения необходимого уровня.
Когда должная влажность установится, верните обратно ранее вынесенное и размещайте на хранение все, что вам надо. Для поддержания необходимого уровня влажности в хранилище можно разместить емкости (ведро, например) с древесным углем или известью. Эти гигроскопические материалы хорошо поглощают излишки влаги.
Весь период хранения наблюдайте за появлениями капель влаги. Если таковое произойдет, в первую очередь заметьте, где именно они появились. Это поможет сразу выявить причину повышения влажности и устранить ее.
1. Если капли конденсата образуются одновременно на стенах и потолке — значит, у вас проблемы с вентиляцией: зазоры, дефекты вентиляционных труб
2. Если капли только на стенах — значит, настало время проверить гидроизоляцию и починить ее, а то и вовсе обновить.
3. Если влага скапливается на полу — близко подступили грунтовые воды. Надо озаботиться водоотведением и гидроизоляцией пола.