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10:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Как снизить влажность в погребе для хранения урожая?

По местоположению капель воды можно вычислить корень проблемы.

Источник: РИА "Новости"

Нормальный уровень влажности — залог долгого и качественного хранения урожая. Это аксиома. Но вот далеко не все дачники считают ее таковой. Между тем перед закладкой овощей и фруктов на зиму такая процедура, как просушивание погреба (подвала), обязательна, и пренебрегать ею ни в коем случае не стоит. Разбираемся, как правильно сделать это просушивание.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Для придания хранилищу должной степени сухости необходимо подгадать два-три солнечных дня. Если они окажутся еще и немного ветреными, то это добрый знак: значит, погода благоволит хранению вашего урожая.

Первым делом из погреба надо вынести все емкости, ящики, тару, стеллажи. Их надлежит расположить на солнце, просушивание им тоже не повредит.

Затем в хранилище открываются все окна (если таковые есть), двери, вентиляционные люки — для легкого, удаляющего лишнюю влагу сквозняка.

К вечеру первого дня стены, потолок, пол погреба надо обработать (протереть) любым противогрибковым составом. То же самое проделать и с емкостями для хранения и стеллажами. Если есть возможность, то во второй половине дня процедуры в помещении установите ультрафиолетовую антибактерицидную лампу — лишним не будет.

Закончив проветривание, измерьте гигрометром уровень влажности. Для хранилищ овощей и фруктов он должен составлять 40−60 процентов. Если выше — продолжите проветривание до достижения необходимого уровня.

Когда должная влажность установится, верните обратно ранее вынесенное и размещайте на хранение все, что вам надо. Для поддержания необходимого уровня влажности в хранилище можно разместить емкости (ведро, например) с древесным углем или известью. Эти гигроскопические материалы хорошо поглощают излишки влаги.

Весь период хранения наблюдайте за появлениями капель влаги. Если таковое произойдет, в первую очередь заметьте, где именно они появились. Это поможет сразу выявить причину повышения влажности и устранить ее.

1. Если капли конденсата образуются одновременно на стенах и потолке — значит, у вас проблемы с вентиляцией: зазоры, дефекты вентиляционных труб и т. п.

2. Если капли только на стенах — значит, настало время проверить гидроизоляцию и починить ее, а то и вовсе обновить.

3. Если влага скапливается на полу — близко подступили грунтовые воды. Надо озаботиться водоотведением и гидроизоляцией пола.

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