Снова кусают. Инфекционист рассказал о второй волне активности клещей
Сентябрь — октябрь — второй годовой пик клещевой активности.
Сентябрь — октябрь — второй годовой пик клещевой активности.
Активность клещей в августе обычно снижается по сравнению с весной и началом лета. За лето они успели насытиться кровью людей и млекопитающих. Однако в сентябре-октябре вампиры вновь становятся активными.
Об этом aif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
Главные условия клещевой активности — среднесуточная температура не ниже +6. К тому же перед зимой клещам нужно запастись кровью. Поэтому в сентябре-октябре риск клещевых укусов возрастает.
Для профилактики укуса клеща так же, как и в другие времена года, следует использовать закрытую, защищающую от наползания и укусов одежду, по возможности избегать мест концентрации клещей, использовать репелленты и другие защитные средства.
При этом вакцинацию лучше проводить в положенные сроки — поздней осенью и зимой. Если есть необходимость в вакцинации в другой период, то в течение всего цикла вакцинации и две недели после нее следует свести вероятность встречи с клещом к минимуму.
Если клещ все же укусил — исследовать его по-прежнему важно и нужно. Снижение активности укусов не означает уменьшения процента инфицированности клещей возбудителями опасных инфекций. Уровень риска заражения остается неизменным — боррелии от 20% и выше в зависимости от региона, клещевой энцефалит 1−2%