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15:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто должен почистить пруд?

Пруд в населённом пункте превратился в болото. У администрации на его очистку нет денег. Куда обращаться?

Источник: РИА "Новости"

Пруд в населённом пункте превратился в болото. У администрации на его очистку нет денег. Куда обращаться?

— Нужно написать коллективное письмо в правительство региона, — рекомендует председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. — Но это должна быть не жалоба, а обращение с конкретными вопросами, на которые должен дать ответ региональный природоохранный орган. В чьём ведении находится пруд? Проводилась ли оценка его состояния? Если нет, попросите такое обследование провести и сообщить, какие работы необходимы, чтобы привести водоём в порядок, и сколько они стоят. Затем можно начинать поиск денег. Нужно ещё раз написать в правительство и предложить включить очистку пруда в региональную экологическую программу. Полезно рассказать о проблемах в местных СМИ, в соцсетях.

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