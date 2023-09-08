Как поливать клубнику после посадки осенью?
В сентябре клубнику можно размножать делением кустов либо усами, но предварительно летом их обязательно нужно укоренить.
В сентябре клубнику можно размножать делением кустов либо усами, но предварительно летом их обязательно нужно укоренить.
Сразу после посадки кустики клубники нужно поливать каждый день, через три недели нужно уменьшить полив до 2−3 раз в неделю.
Для полива лучше всего использовать отстоянную теплую воду, применяя технологию полива под корень, при этом нельзя заливать воду в розетки, иначе кусты погибнут. В дождливую погоду полив нужно полностью прекратить, чтобы не спровоцировать загнивание корней.
Выбирать нужно кусты клубники с самой высокой урожайностью, самые прочные и здоровые. Оптимальный возраст 2−3 года. Перед укоренением на одном кусте оставляют не более 2−4 самых крепких и сформированных усиков, с розетками и листьями. Оставшиеся удаляют.
Укоренять усики можно в стаканчике с плодородным грунтом или просто в земле. Ус необходимо положить на влажную почву и обрезать его продолжение, которое не соединено с материнским кустом.
Когда на укоренившемся усике появится 3−5 листьев, его следует срезать с материнского куста, после чего пересадить на новое место.
Лучшие почвы для клубники — это чернозем и супесчаные грунты. Чтобы улучшить структуру почвы специалисты Россельхозцентра рекомендуют: если грунт тяжёлый, то во время перекопки необходимо внести песок из расчета ¼ часть ведра на 1 м², а если почва на участке песчаная, то на 1 м² добавьте ведро сухой глины.
Клубника плохо растет и плодоносит на кислых почвах. Раскислить почву на участке можно с помощью известкования или древесной золы.
Специалисты также рекомендуют за пару недель до посадки, обеззаразить почву при помощи фунгицидов или 1% раствора медного купороса.
Клубнику выращивают на одном месте не более 4−5 лет. По истечении этого срока ягоды мельчают, урожайность снижается. При пересадке клубники лучше выбирать места где раньше росли бобовые культуры, морковь, петрушка, а вот картофель, помидоры, огурцы являются неблагоприятными предшественниками, заявляют в Россельхозцентре.