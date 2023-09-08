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14:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Как поливать клубнику после посадки осенью?

В сентябре клубнику можно размножать делением кустов либо усами, но предварительно летом их обязательно нужно укоренить.

Источник: РИА "Новости"

Сразу после посадки кустики клубники нужно поливать каждый день, через три недели нужно уменьшить полив до 2−3 раз в неделю.

Для полива лучше всего использовать отстоянную теплую воду, применяя технологию полива под корень, при этом нельзя заливать воду в розетки, иначе кусты погибнут. В дождливую погоду полив нужно полностью прекратить, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

Какие кусты лучше всего использовать для размножения?

Выбирать нужно кусты клубники с самой высокой урожайностью, самые прочные и здоровые. Оптимальный возраст 2−3 года. Перед укоренением на одном кусте оставляют не более 2−4 самых крепких и сформированных усиков, с розетками и листьями. Оставшиеся удаляют.

Укоренять усики можно в стаканчике с плодородным грунтом или просто в земле. Ус необходимо положить на влажную почву и обрезать его продолжение, которое не соединено с материнским кустом.

Когда на укоренившемся усике появится 3−5 листьев, его следует срезать с материнского куста, после чего пересадить на новое место.

Как подготовить почву для посадки клубники?

Лучшие почвы для клубники — это чернозем и супесчаные грунты. Чтобы улучшить структуру почвы специалисты Россельхозцентра рекомендуют: если грунт тяжёлый, то во время перекопки необходимо внести песок из расчета ¼ часть ведра на 1 м², а если почва на участке песчаная, то на 1 м² добавьте ведро сухой глины.

Клубника плохо растет и плодоносит на кислых почвах. Раскислить почву на участке можно с помощью известкования или древесной золы.

Специалисты также рекомендуют за пару недель до посадки, обеззаразить почву при помощи фунгицидов или 1% раствора медного купороса.

Сколько времени можно выращивать клубнику на одной грядке?

Клубнику выращивают на одном месте не более 4−5 лет. По истечении этого срока ягоды мельчают, урожайность снижается. При пересадке клубники лучше выбирать места где раньше росли бобовые культуры, морковь, петрушка, а вот картофель, помидоры, огурцы являются неблагоприятными предшественниками, заявляют в Россельхозцентре.

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