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03:34 (мск), источник: Известия

Синоптики пообещали москвичам до +20 градусов в субботу

Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и до +20 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 9 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +29° 55% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градусов, ночью температура может понизиться до +5 градусов.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 5−10 м/c.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 7 сентября, руководитель «Яндекс. Погоды» Александр Ганьшин пообещал москвичам, что празднование Дня города в столице не омрачится осадками. В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, в столице ожидается облачная погода с температурой +18…+20 градусов.

До этого, 1 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сентябрь по всей России будет теплее, чем обычно: температурные показатели превысят норму на два градуса.

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