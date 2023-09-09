Синоптики пообещали москвичам до +20 градусов в субботу

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7.
В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градусов, ночью температура может понизиться до +5 градусов.
Прогнозируется северный ветер со скоростью 5−10 м/c.
Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
Ранее, 7 сентября, руководитель «Яндекс. Погоды» Александр Ганьшин пообещал москвичам, что празднование Дня города в столице не омрачится осадками. В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, в столице ожидается облачная погода с температурой +18…+20 градусов.
До этого, 1 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сентябрь по всей России будет теплее, чем обычно: температурные показатели превысят норму на два градуса.