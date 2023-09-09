Вильфанд предсказал продление климатического лета в Москве до 14 сентября

«С понедельника по среду с очень высокой вероятностью переменная облачность, без осадков, дневная температура +20…+24 градуса, ночная — +6…+11. В четверг еще тоже погода будет неплохая — +17…+22 днем, ветер слабенький — августовская погода», — передает его слова «РИА Новости».
При этом Вильфанд добавил, что уже в пятницу, 15 сентября, в Москве ожидается небольшой дождь и температура в диапазоне +15…+20 градусов. А в конце недели возможно заметное похолодание.
Ранее, 6 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждет долгое бабье лето, которое продлится с 12 по 21 сентября. Он отмечал, что прогнозируется стабильное состояние атмосферы и солнечная погода.
До этого, 1 сентября, Тишковец рассказал, что сентябрь по всей России будет теплее, чем обычно: температурные показатели превысят норму на два градуса.