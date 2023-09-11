Дачникам рассказали, можно ли запретить соседям ставить глухой забор

Так, что касается ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), то по закону, как пояснил парламентарий, там можно устанавливать любое ограждение и абсолютно любой высоты. А вот если участок находится в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), то его собственнику требуется согласовывать этот вопрос с правлением товарищества и непосредственно с соседями.
«Если земельный участок расположен в пределах ведения территории садоводства, то для его обустройства должны применяться нормы, установленные СП (сводом правил) 53.13330.2019., которые гласят: по периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2−1,8 метра. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением товарищества) возможно обустройство ограждений других типов или отсутствие ограждения», — отметил депутат.
Собеседник Лайфа добавил, что вид разрешенного использования земельного участка соседей можно уточнить на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. При этом ссылки на СП и устав товарищества будет недостаточно: зачастую споры из-за забора решаются только в суде и, вероятнее всего, истцу придется доказывать нарушение прав с помощью экспертизы на предмет нарушения инсоляции участка.