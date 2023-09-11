Маринады, соусы и масло. 7 крутых идей по заготовке чеснока на зиму
Маринад и сухая пряная соль — что может лучше передать аромат чеснока долгой зимой. Делимся идеями по сохранению острого овоща.
Маринад и сухая пряная соль — что может лучше передать аромат чеснока долгой зимой. Делимся идеями по сохранению острого овоща.
Практически в каждом рецепте маринованных или соленых овощей упоминается чеснок, его нарезают на дольки и добавляют в маринад к помидорам, огурцам и кабачкам. Он придает заготовкам остроту, особенный аромат.
Но чеснок очень вкусен не только как дополнительный ингредиент, он может быть и сам главным героем зимней заготовки. Чеснок маринуют, из него делают соусы, добавляя пряные травы. Чеснок может выступать как основа пряных смесей, их можно будет использовать долгое время. А еще из чеснока можно сделать замечательное пряное масло. Рассказываем, как консервировать чеснок на зиму.
Ничего не понадобится, только созревший чеснок.
Головки чеснока нужно очистить, промыть, нарезать на тонкие ломтики каждый зубчик. Можно воспользоваться слайсером на терке или овощечисткой.
Противень застелить пергаментом, разложить пластинки чеснока. Поставить противень в духовку, сушить при температуре 50−60 градусов, слегка приоткрыв дверь духовки.
Высохший чеснок разложить по чистым банкам или бумажным пакетам.
Шаг 1. Сухой чеснок измельчить в блендере или кофемолке, можно растереть в ступке.
Шаг 2. Пряности и сухие травы измельчить в кофемолке.
Шаг 3. Смешать чеснок и пряности, растереть в ступке. Разложить по чистым сухим баночкам.
Шаг 1. Чеснок почистить, помыть, обсушить.
Шаг 2. Чеснок уложить в стерилизованную банку, залить кипятком.
Шаг 3. Воду слить, добавить сахар, соль, пряности. Довести до кипения.
Шаг 4. Добавить уксус, выключить.
Шаг 5. Залить чеснок маринадом.
Шаг 6. Банки закрутить прокипяченными крышками, остудить, хранить в холодильнике.
Шаг 1. Чеснок очистить, пропустить через мясорубку.
Шаг 2. Залить чеснок растительным маслом, хорошо перемешать.
Шаг 3. Разложить по стерилизованным баночкам, закрыть прокипяченными крышками.
Шаг 4. Хранить в холодильнике.
Шаг 1. Головки чеснока разобрать на зубчики и очистить.
Шаг 2. Свеклу очистить, нарезать тонкой соломкой.
Шаг 3. Уложить чеснок и свеклу в чистые баночки.
Шаг 4. Залить кипятком. Потом воду слить в кастрюлю.
Шаг 5. Добавить сахар, соль, пряности, довести до кипения. Потом добавить уксус, выключить.
Шаг 6. Разлить маринад по банкам, банки поставить в кастрюлю с горячей водой, чтобы доходила до плечиков. Стерилизовать 10 минут.
Шаг 7. Банки закатать прокипяченными крышками, перевернуть, охладить, потом убрать на зимнее хранение.
Шаг 1. Чеснок завернуть в фольгу и запечь в духовке в течение 20 минут.
Шаг 2. Развернуть, срезать верхушку головки и выдавить чеснок из шкурки, он станет мягким, как пюре.
Шаг 3. Залить чеснок оливковым маслом, пробить все блендером.
Шаг 4. Масло налить в бутылку, хранить при комнатной температуре.
Шаг 1. Укроп промыть, измельчить блендером.
Шаг 2. Чеснок очистить и пропустить через пресс.
Шаг 3. Смешать чеснок и зелень, добавить масло, лимонный сок, соль.
Шаг 4. Пробить массу блендером до однородного пюре.
Шаг 5. Положить в стерилизованную баночку, закрыть прокипяченной крышкой. Хранить в холодильнике.