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11:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Маринады, соусы и масло. 7 крутых идей по заготовке чеснока на зиму

Маринад и сухая пряная соль — что может лучше передать аромат чеснока долгой зимой. Делимся идеями по сохранению острого овоща.

Источник: Freepik

Практически в каждом рецепте маринованных или соленых овощей упоминается чеснок, его нарезают на дольки и добавляют в маринад к помидорам, огурцам и кабачкам. Он придает заготовкам остроту, особенный аромат.

Но чеснок очень вкусен не только как дополнительный ингредиент, он может быть и сам главным героем зимней заготовки. Чеснок маринуют, из него делают соусы, добавляя пряные травы. Чеснок может выступать как основа пряных смесей, их можно будет использовать долгое время. А еще из чеснока можно сделать замечательное пряное масло. Рассказываем, как консервировать чеснок на зиму.

Сушеный чеснок

Ничего не понадобится, только созревший чеснок.

Головки чеснока нужно очистить, промыть, нарезать на тонкие ломтики каждый зубчик. Можно воспользоваться слайсером на терке или овощечисткой.

Противень застелить пергаментом, разложить пластинки чеснока. Поставить противень в духовку, сушить при температуре 50−60 градусов, слегка приоткрыв дверь духовки.

Высохший чеснок разложить по чистым банкам или бумажным пакетам.

Чесночная пряная соль

  • 2 головки чеснока.
  • 500 г соли экстра.
  • 1 ст. л. кориандра.
  • 1 ст. л. сушеной кинзы.
  • 1 ст. л. сушеного укропа.
  • 1 ст. л. сушеной петрушки.
  • 1 ст. л. сушеного базилика.
  • 1 ч. л. паприки.
  • 1 ч. л. черного молотого перца.
  • 1 ч. л. красного молотого перца.

Шаг 1. Сухой чеснок измельчить в блендере или кофемолке, можно растереть в ступке.

Шаг 2. Пряности и сухие травы измельчить в кофемолке.

Шаг 3. Смешать чеснок и пряности, растереть в ступке. Разложить по чистым сухим баночкам.

Маринованный чеснок

  • 3 головки чеснока.
  • ½ ст. л. соли.
  • 1 ст. л. сахара.
  • Пара стеблей укропа.
  • Пара бутонов гвоздики.
  • Несколько горошин черного и душистого перца.
  • 2 ст. л. уксуса 9%

Шаг 1. Чеснок почистить, помыть, обсушить.

Шаг 2. Чеснок уложить в стерилизованную банку, залить кипятком.

Шаг 3. Воду слить, добавить сахар, соль, пряности. Довести до кипения.

Шаг 4. Добавить уксус, выключить.

Шаг 5. Залить чеснок маринадом.

Шаг 6. Банки закрутить прокипяченными крышками, остудить, хранить в холодильнике.

Чеснок, консервированный в масле

  • 2 головки чеснока.
  • ½ стакана оливкового масла.

Шаг 1. Чеснок очистить, пропустить через мясорубку.

Шаг 2. Залить чеснок растительным маслом, хорошо перемешать.

Шаг 3. Разложить по стерилизованным баночкам, закрыть прокипяченными крышками.

Шаг 4. Хранить в холодильнике.

Чеснок, маринованный со свеклой

  • 3 головки чеснока.
  • 1 небольшая свекла.
  • Вода.
  • 1 ст. л. соли.
  • 1 ст. л. сахара.
  • Лавровый лист.
  • Черный перец горошком.
  • 3 ст. л. уксуса.

Шаг 1. Головки чеснока разобрать на зубчики и очистить.

Шаг 2. Свеклу очистить, нарезать тонкой соломкой.

Шаг 3. Уложить чеснок и свеклу в чистые баночки.

Шаг 4. Залить кипятком. Потом воду слить в кастрюлю.

Шаг 5. Добавить сахар, соль, пряности, довести до кипения. Потом добавить уксус, выключить.

Шаг 6. Разлить маринад по банкам, банки поставить в кастрюлю с горячей водой, чтобы доходила до плечиков. Стерилизовать 10 минут.

Шаг 7. Банки закатать прокипяченными крышками, перевернуть, охладить, потом убрать на зимнее хранение.

Ароматное масло с печеным чесноком

  • 500 мл масла оливкового.
  • 2 головки чеснока.

Шаг 1. Чеснок завернуть в фольгу и запечь в духовке в течение 20 минут.

Шаг 2. Развернуть, срезать верхушку головки и выдавить чеснок из шкурки, он станет мягким, как пюре.

Шаг 3. Залить чеснок оливковым маслом, пробить все блендером.

Шаг 4. Масло налить в бутылку, хранить при комнатной температуре.

Чесночно-укропный соус

  • 150 г укропа.
  • 1 головка чеснока.
  • 2 ст. л. лимонного сока.
  • 4 ст. л. оливкового масла.
  • 1 ч. л. соли.

Шаг 1. Укроп промыть, измельчить блендером.

Шаг 2. Чеснок очистить и пропустить через пресс.

Шаг 3. Смешать чеснок и зелень, добавить масло, лимонный сок, соль.

Шаг 4. Пробить массу блендером до однородного пюре.

Шаг 5. Положить в стерилизованную баночку, закрыть прокипяченной крышкой. Хранить в холодильнике.

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