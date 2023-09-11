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13:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Ветврач Чеченова: варить мясо для уничтожения паразитов нужно 20 минут

Для того, чтобы избавиться от большей части гельминтов, мясо нужно варить как минимум 20 минут. Об этом заявила ветврач Марина Чеченова в беседе с NEWS.ru.

Источник: AP 2023

По ее словам, варка позволяет сохранить полезные свойства мяса, это один из наиболее эффективных способов термической обработки. Однако за 20 минут отдельные виды паразитов уничтожить невозможно.

«Некоторые виды, например, такие как трихинеллы, требуют дополнительно два часа для уничтожения. Поэтому важно придерживаться золотого стандарта времени приготовления и добавить еще пять минут», — объяснила Чеченова.

Она уточнила, что свежую говядину следует варить 1−1,5 часа с момента закипания воды, телятину — не менее часа, свинину — 1−2 часа, баранину — 1,5−2 часа, а курицу — 40−50 минут.

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