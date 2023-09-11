Лося-то я и не приметил. Энтомологи объяснили, кому опасны лосиные мухи
Сейчас в лесу огромное количество лосиных мух. Еще их называют лосиный клещ, или оленья кровососка. Кусаются они больно, а насколько они опасны?
Сейчас в лесу огромное количество лосиных мух. Еще их называют лосиный клещ, или оленья кровососка. Кусаются они больно, а насколько они опасны?
Даже если вы никогда не слышали название этого насекомого, с его укусами вы наверняка знакомы. Часто лосиную муху принимают за клеща, потому что, садясь на жертву, она нередко отбрасывает крылья.
Основной «пищей» этих паразитов служат парнокопытные. Но лосиные мухи не брезгуют и человеком. Есть мнение, что лосиные мухи выбирают себе больших жертв. То есть чем выше и толще человек, тем больше он рискует быть укушенным этим насекомым.
Основная «пища» лосиных мух — кровь парнокопытных (лоси, олени, лошади), поэтому она обитает там, где и эти животные. Много их и на болотистой местности.
«Лосиная муха необычайно настойчива. Если она села на кожу — стряхнуть ее будет непросто. Она прочно цепляется и не реагирует на резкие движения. Даже раздавить ее довольно трудно из-за твердого хитинового покрова. В некотором количестве в лосиных мухах содержатся спирохеты, которые являются возбудителями болезни Лайма. Однако единого мнения, могут ли насекомые заражать ими человека, у специалистов нет», — рассказали aif.ru специалисты Зоологического института РАН.
Теоретически защититься от лосиных мух можно с помощью репеллентов. Но, по отзывам, они работают слабо. Единственное надежное средство — это плотная одежда, которая надежно защищает от всех насекомых.
Кусается лосиная муха не больнее, чем комар. Те, кто рассказывают о невыносимой болезненности лосиных мух, обычно страдают аллергией на ее слюну. У таких людей может появиться эритема, которая может достигать больших размеров и чесаться. У людей, склонных к аллергическим реакциям, может развиться аллергия на укусы этих насекомых.
«Инсектная аллергия — реакция на укусы и взаимодействие с насекомыми — встречается довольно редко — у 0,48% людей в мире, 40% из них — дети младше 12 лет, — рассказала aif.ru врач-аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина. — Чтобы поставить диагноз “инсектная аллергия”, используются разные исследования. Важен аллергологический анамнез (сбор данных) и осмотр пациента.
Возможный признак аллергического воспаления — эозинофилия (повышение количества эозинофилов в крови). Используются и лабораторные методы исследования, при которых определяется аллерген-специфический иммуноглобулин к инсектным аллергенам.
Также сейчас популярна молекулярная аллегро-диагностика, где можно узнать наличие повышенной чувствительности к яду тех или иных жалящих насекомых".