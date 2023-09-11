Носят по 100 белых: в России в этом году отмечен небывалый урожай грибов
«Грибное счастье» на фото жителей Ленобласти, Подмосковья и не только.
«Грибное счастье» на фото жителей Ленобласти, Подмосковья и не только.
Жители Ленинградской области в первые дни сентября отправились за грибами и поделились фотографиями своих находок в социальных сетях. Собирают по несколько полных корзин за раз, а ранним утром в выходной день в лесах можно было встретить множество «тихих охотников».
«Сегодня я нашла 115 белых, из них три боровика, которые у нас в лесу редкость, 98 подосиновиков и больше 100 крепких и чистых подберезовиков! И это только я за два захода в лес — сестра и мама за два дня нашли еще больше», — отметила пользователь Катя Кораблева и показала фото гигантских лесных находок.
Другая пользователь сообщества «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте» поделилась видео, как выглядит лесная обочина ранним утром.
«Несмотря на большое количество грибников в лесу, удовольствия получили море и набрали полные корзины молодых крепышей. Почти все — чистые! Ехали к 7:00, на “Скандинавии” до Кирилловского насчитали 65 машин, а вот что было в лесу в 7 утра — смотрите видео», — написала она.
Фотоотчеты грибников тоже заслуживают отдельного внимания, отмечают в Сети. Например, жительница Санкт-Петербурга Ирина Смирнова создала из своих находок кружево, пояснив, что собрала все это грибное богатство в окрестностях поселка Белоостров.
Словно со страниц сказки сошли грибы на кадрах, сделанных в лесу «тихим охотником» Еленой Даниловой.
Богатыми трофеями поделились и грибники Подмосковья. В местных лесах находят много подосиновиков, подберезовиков, моховиков, маслят и белых грибов.
Охоту на дары леса ведут и в других регионах страны. Вот в Омской области местные жители собрали полные корзины в Любинском районе.
«Грибов очень много. Удивляет природа. На дворе сентябрь, а мы подосиновики собираем!» — написала пользователь Алена Кузнецова.
«Ох, грибы не отпускают, куда их уже складывать, просто не знаю! Опята пошли», — призналась жительница Свердловской области Светлана Туксаидова.
Огромные корзины собирают в Мелекесском районе Ульяновской области.
«Побывали в своих подосиновых местах, грибочки порадовали! Как в сказке!» — такими впечатлениями поделилась Наталья Сергеева после прогулки по лесу Борского района Самарской области.
Ранее РБК Life выяснил, какие грибные места есть в российских регионах и где именно они находятся. Подробные описания и маршруты посмотреть можно здесь. Грибной сезон продлится до поздней осени, и отправиться в лес есть возможность у всех желающих.