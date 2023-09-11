Ученые рассказали, почему молния не всегда убивает
И это не совсем случайно.
И это не совсем случайно.
Ни одного дня на Земле не обходится без гроз, которые порождают миллионы вспышек молнии. Эти разряды мощностью 200 тысяч ампер ударяют с третьей скоростью света и имеют от 1 до 10 миллиардов джоулей энергии. Этого бы хватило на 3 месяца беспрерывной работы 100-ваттных лампочек.
Последствия попадания такого заряда в человека могут быть очень серьезными: от разрыва барабанных перепонок до периода амнезии и паралича. Также смерть может моментально наступить от остановки сердца. Однако несмотря на вероятность летального исхода, ученые говорят, что без молний, разряжающих электрическое поле Земли, жизнь на планете, скорее всего, никогда бы не появилась.
Вероятность попадания молнии в человека составляет менее 1 случая на миллион, а это довольно низкий показатель. Но такое происходит регулярно: по статистике, от разряда электричества, прилетающего с неба, каждый год погибает 4 тысячи человек.
Чтобы понимать, почему молния не всегда приводит к летальному исходу, нужно знать, как она может убить.
Молния возникает в результате естественных разрядов статического электричества, накапливающегося между облаками, небом и землей. Огромная разность потенциалов, достигающая 100 миллионов вольт, способствует образованию плазмы, которая, рассеиваясь, вызывает вспышку света и гром. Поражение таким разрядом приравнивается к колоссальному удару током, что и провоцирует остановку сердца. Однако не во всех случаях.
Большая часть сотен тысяч вольт не проходит через человека, а скользит по его поверхности. Этот феномен называется обходной дугой, которая может возникать из-за капель пота на коже. Как известно, жидкость является хорошим проводником, поэтому электричество идет по самому короткому пути, «обтекая» тело и практически сразу попадая в землю. Чаще всего такое происходит при высоком уровне влажности воздуха.
Несмотря на то, что обходная дуга может защитить от поражения молнией, не стоит забывать о мерах безопасности. Во время грозы следует спрятаться в безопасном месте и избегать открытых пространств.
Ранее из-за необычного природного явления у туристов в китайской пустыне «волосы встали дыбом». Этот признак означает высокую вероятность удара молнии в человека.
Анна Морозова