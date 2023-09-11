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18:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Северное сияние в российском регионе сняли на видео

Северное сияние в небе недалеко от Норильска сняли на видео. Ролик публикует фотограф Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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На видео видно, как ночное небо переливается насыщенным зеленым цветом. Всполохи сияния меняют траектории движения, закручиваясь в спирали и расползаясь по небу яркими линиями.

«Съемку вел в ночь на 9 сентября под Алыкелем. Никто точно не знает, когда начнется полярное сияние, но приблизительно вычислить можно, исходя из прежних наблюдений», — рассказал Подоляк изданию «Таймырский телеграф». Россиянин уточнил, что провел на локации почти пять часов — сияние началось около половины первого ночи.

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